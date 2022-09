“Nella bara insieme a lei”. Elisabetta II, come (e con cosa) verrà sepolta: l’indiscrezione

Il feretro della regina Elisabetta lascia la Scozia per volare verso Londra in vista dei funerali del 19 settembre, spuntano sul web nuove indiscrezioni riguardanti le ultime volontà della sovrana inglese: come verrà sepolta Elisabetta II? A svelare l’indiscrezione è Lisa Levinson, capo delle comunicazioni del Natural Diamond Council.

Secondo l’esperta, la sovrana più longeva del Regno Unito verrà sepolta con alcuni gioielli, quelli a lei più cari. I preziosi della regina Elisabetta costituiscono sicuramente un patrimonio enorme, tra di essi non solo corone, ma anche diademi, tiare, collane, cimeli e altri gioielli che fanno parte della vasta collezione della famiglia reale. In totale la monarca possedeva 300 gioielli personali, tra cui 98 spille, 46 collane, 37 braccialetti, 34 paia di orecchini, 15 anelli, 14 orologi e 5 pendenti, per un totale di 23.578 pietre preziose.





La regina Elisabetta verrà sepolta indossando dei gioielli

Oltre ai gioielli personali, la regina ha utilizzato anche quelli della Corona. I più importanti sono sicuramente la corona di Sant’Edoardo, realizzata per l’incoronazione di Carlo II nel 1661 e utilizzata solo al momento dell’incoronazione e all’apertura del Parlamento per via del suo peso e la Corona di Stato Imperiale, realizzata per l’incoronazione di re Giorgio VI e indossata anche dalla Regina Elisabetta II alla fine della cerimonia di incoronazione e durante la processione di ritorno oltre che nelle apparizioni sul balcone a Buckingham Palace.

La regina Elisabetta verrà sepolta con alcuni gioielli della sua collezione personale. Come spiega Lisa Levinson, capo delle comunicazioni del Natural Diamond Council, la madre di Carlo III indosserà un paio di orecchini di perle e la fede nuziale realizzata con l’oro del Galles, tradizione della famiglia reale dal 1923, anno del matrimonio tra re Giorgio VI ed Elisabetta Bowes-Lyon, genitori di Elisabetta II. Sempre secondo l’esperta, l’anello di fidanzamento regalatole da Filippo, un prezioso che contiene diamanti presi da una tiara di proprietà della madre del principe, Alice di Battenberg, sarà probabilmente regalato a sua figlia, la principessa Anna.

Tra i gioielli più importanti appartenuti alla sovrana ci sono quelli che provengono dalla collezione della nonna di Elisabetta, Regina Mary: la collana Delhi Durbar che è stata realizzata con nove smeraldi e un ciondolo di diamanti da 8,8 carati tagliato dal diamante Cullinan, il diamante più grande mai trovato. Una delle tiare preferite della matriarca della famiglia reale è la Granduchessa Vladimir Tiara, mentre la più costosa è tiara Greville Emerald Kokoshnik appartenuta alla regina Mary.

