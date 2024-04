Kate Middleton, prima il giallo, poi il sollievo. Oggi è una giornata speciale per la moglie del principe William che come tutti ormai sanno si sta sottoponendo alle cure per il tumore. Proprio nei giorni scorsi gli esperti di cose reali hanno spiegato che dai gesti del primogenito di Re Carlo e dell’indimenticata Diana è possibile capire quali sono le condizioni di Kate.

Le recenti apparizioni di William, sempre sorridente, a diversi eventi pubblici starebbero a significare che tutto procede per il meglio. Al momento non ci sono informazioni o annunci ufficiali sulla salute di Kate Middleton e così si fanno supposizioni. Allo stesso tempo proprio oggi, martedì 23 aprile, giorno del sesto compleanno del figlio Louis da più parti è stato notato che i genitori non hanno postato alcuna foto.

La preoccupazione dei sudditi e poi la foto che chiarisce tutto

Secondo la tradizione reale per ogni compleanno dei piccoli principi è stata sempre diffusa una loro foto. L’anno scorso, per i cinque anni di Louis, ecco l’immagine con Kate Middleton che spinge il piccolo in una carriola a Windsor. Negli anni precedenti Kate, appassionata di fotografia, ha diffuso la foto del piccolo in una spiaggia in Norfolk mentre per il terzo Louis appariva in bicicletta a Kensington Palace poco prima del suo primo giorno alla Willcocks Nursery School. Così il fatto che oggi non fosse ancora comparsa alcuna foto del bambino aveva fatto preoccupare fan e sudditi.

Poi, finalmente, ecco lo scatto che tutti aspettavano. L’account Instagram ufficiale dei principi del Galles ha pubblicato la foto del piccolo Louis sorridente con la scritta “Buon sesto compleanno principe Louis! Grazie per tutti i messaggi di auguri di oggi. La principessa del Galles”.

Molti sono affezionati a Louis, che è il più piccolo dei tre figli di Kate e William e anche il più divertente con le sue facce buffe diventate ormai dei meme. “George, Charlotte e Louis sono stati fantastici – ha rivelato una fonte a People dopo la notizia della malattia di Kate – la loro resilienza ha lasciato tutti senza parole. Stanno sempre vicino alla mamma e la aiutano tantissimo a mantenere alto l’umore. Loro sostengono i genitori con sorrisi e tanti momenti di divertimento. La gioia è la miglior cura per Kate in questo momento”.

