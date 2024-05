Re Carlo e l’ultimo schiaffo al figlio Harry. Proprio in questi giorni si è molto parlato di un possibile riavvicinamento tra il principe Harry e il resto della Royal Family. Fin dal suo allontamento da Buckingham Palace i rapporti tra il duca di Sussex e i familiari non sono più stati buoni. Le dichiarazioni a mezzo stampa, il libro e la serie su Netflix con la moglie Meghan Markle non hanno fatto altro che creare un solco.

La malattia di Re Carlo III d’Inghilterra, però, e pure le condizioni di salute di Kate Middleton sembravano poter far tornare il sereno nella famiglia reale. Le ultime notizie, tuttavia, parlano chiaro. Harry è tornato nel Regno Unito per il decimo anniversario degli Invictus Game, ma né il papà né tantomeno il fratello William lo hanno visto. Zero, nessun incontro neppure di sfuggita. Ma c’è dell’altro.

Leggi anche: “Devo dirti una cosa su tua madre”. Meghan Markle choc su Lady Diana, la rivelazione a Harry





La decisione di Re Carlo: il titolo a William e non a Harry

Su People abbiamo letto: “In risposta alle numerose domande e alle continue speculazioni sul fatto se il Duca incontrerà o meno suo padre mentre si trova nel Regno Unito sfortunatamente non sarà possibile a causa della decisione di Sua Maestà. Il Duca ovviamente è a conoscenza dell’agenda degli impegni di suo padre e di varie altre priorità e spera di vederlo presto”. E così Harry è ripartito per la Nigeria dove ritroverà la moglie.

Nelle ultime ore si è poi saputo che Carlo ha compiuto un gesto che suona tanto come uno schiaffo al secondogenito Harry. Il sovrano ha deciso di conferire a William il titolo di Colonnello dell’Army Air Corps. Un titolo che, secondo la linea di successione reale, avrebbe dovuto essere di Harry, che durante la sua seconda missione in Afghanistan è stato pilota di elicotteri Apache.

Secondo gli esperti di cose reali la decisione di Carlo rappresenta la conferma che i rapporti tra padre e figlio sono davvero ai minimi storici. Sembra dunque che non ci sia pace né tantomeno un riavvicinamento tra Harry e gli altri reali. Gli ultimi eventi raccontano di un clima teso e nessuno fa il primo passo per tentare di riconciliarsi e superare i contrasti e le incomprensioni che sono stati davvero numerosi fin dal 2020 quando Harry si è trasferito con la moglie negli Stati Uniti.

“Sono furiosi con Meghan”. Quando Kate e William lo hanno scoperto non ci hanno visto più: bomba su lei e Harry