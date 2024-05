Il principe Harry è a Londra per tre giorni e la settimana scorsa ha fatto capire più volte che gli sarebbe piaciuto molto incontrare il padre, re Carlo III, cui è stato diagnosticato un cancro a inizio anno. Ma con il padre e sovrano non ci sarà nessun incontro, perché “In risposta alle numerose domande e alle continue speculazioni, sfortunatamente questo incontro non sarà possibile a causa del fitto programma di Sua Maestà“, si legge nel comunicato del suo portavoce.

“Harry, ovviamente, è a conoscenza dell’agenda degli impegni del monarca e di varie altre priorità e spera di vederlo presto”, conclude la nota diffusa dallo staff dell’ex duca di Sussex, arrivato a Londra in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games, l’evento sportivo che prevede la competizione tra veterani di guerra, che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio, in diverse discipline sportive e di cui Harry è promotore e presidente.

Il ritorno in patria di Harry ha riportato alla luce i problemi del figlio di Lady Diana e Carlo con la famiglia reale, e in particolare con il fratello William e la cognata Kate, anche lei malata di un imprecisato tumore. Sembra che la coppia, futuri sovrani della Gran Bretagna, non abbia mandato giù la scelta di Meghan Markle di andare in Nigeria e non a Londra. Una fonte citata da alcuni giornali scandalistici ha spiegato che Kate e William sono ”furiosi” con i Sussex per l’assenza della moglie di Harry e per il comportamento da “famiglia reale alternativa”, che utilizza termini come “tour reale non ufficiale”. “Ai loro occhi, stanno solo scegliendo ciò che si adatta a loro e va a vantaggio del loro saldo bancario e della loro immagine”, si legge sui tabloid.

Come detto, Meghan Markle non è a Londra e, spiegano gli esperti, la sua assenza dipende da varie ragioni. “Meghan probabilmente non voleva togliere i riflettori a Harry in questa importante occasione – ha detto Lynn Carratt al Mirror – e sapeva che la sua presenza avrebbe potuto attirare tutta l’attenzione. Markle è consapevole che c’è una certa ostilità nei suoi confronti”. Non solo, secondo l’esperto reale Jack Royston, Meghan Markle spera che il viaggio in Africa offra loro una “buona opportunità per coltivare buone relazioni”, cosa che non sarebbe accaduta in Inghilterra.

Giovedì 9 maggio Harry raggiungerà sua moglie Meghan per il viaggio in Nigeria. Come scrive il sito Hello, la coppia è stata invitata dal capo di stato maggiore della difesa, l’ufficiale militare di più alto grado del paese, che Harry ha incontrato agli Invictus Games di Dusseldorf lo scorso settembre.

Parlando con uno dei giornalisti di Hello, l’amico di Harry e direttore della Invictus Games Foundation, David Wiseman, ha commentato l’importanza del viaggio.”Andremo in Nigeria nei prossimi giorni e andremo a vedere i progressi che sono stati fatti per quanto riguarda la creazione e lo sviluppo della ripresa sportiva in quella nazione e a celebrare gli incredibili progressi che hanno fatto”.