“Devo dirti una cosa su tua madre”. Meghan Markle choc su Lady Diana, la rivelazione a Harry

“Parla col fantasma di Diana”. Meghan Markle, si scopre soltanto adesso. A rivelarlo è Kinsey Schofield, la conduttrice tv ed esperta della famiglia reale. La donna, nel podcast “Outspoken Uncancelled”, ha fatto sapere che la principessa Beatrice avrebbe sentito Meghan Markle parlare col fantasma di Diana. Ma attenzione, questo è il sentito dire di un sentito dire… insomma, andiamo tutti coi piedi di piombo.

La Schofield dice che in quel momento in cui è stata origliata questa conversazione, Meghan stava dicendo al Principe Harry di aver visto il fantasma di sua madre. La giornalista racconta: “Tutto è successo al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, quando Harry e la moglie erano in quella stanza, li abbiamo visti sbirciare fuori, Beatrice ha sentito la Markle dire al Principe Harry: ‘Tua mamma mi ha parlato stamattina durante lo yoga ed è davvero contenta che stiamo insieme, lei è così felice per noi ed è sempre con te tranquillo’.





"Parla col fantasma di Diana". Meghan Markle, l'indiscrezione

Poi dice: “Posso dire che la Markle ha sempre studiato il personaggio di Diana. Penso che se Diana fosse viva sarebbe sconvolta dal loro comportamento e dal modo in cui hanno ferito la famiglia”. Anche il principe Harry aveva toccato l’argomento nel suo libro e aveva scritto: “Non sono un credulone e prima di credere a certe cose ci penso molto. Però questa donna mi era stata consigliata caldamente da persone molto vicine a me e tanto fidate. Però quando sono entrato avevo ancora dei dubbi”.

E ancora il principe Harry : “Appena mi sono seduto ho sentito qualcosa di molto forte e lei mi ha detto subito che mia mamma era accanto a me e ho sentito qualcosa. Infatti le ho detto che la sentivo vicina. Poi dopo hanno iniziato a lacrimarmi gli occhi ed è stato molto strano. La donna mi ha detto che mia mamma sapeva che cercavo delle risposte e che avevo tanti pensieri e molte domande”.

“Poi lei mi ha detto che mia madre voleva vedermi tranquillo perché sapeva che presto avrei avuto più chiarezza e che le risposte sarebbero arrivate. Poi la donna ha continuato dicendomi ‘stai vivendo la vita che lei non ha potuto vivere. Stai vivendo la vita che lei voleva per te’. La vera prova è stata quando la medium ha detto che mia madre parlava di un addobbo natalizio di mia nonna, che recentemente era stato rotto. E così è stato, Archie aveva buttato a terra questo addobbo”.

