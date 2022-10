Lutto nel mondo della tv e del cinema: è morto l’attore Leslie Jordan. L’uomo aveva 67 anni ed era amatissimo da suoi fan e colleghi. Ad annunciare la sua morte è stato il solito sito scandalistico Tmz. Indimenticabili le sue parti in Will & Grace, The Cool Kids e American Horror Story. L’attore è deceduto dopo un brutto incidente stradale a Los Angeles che non gli ha lasciato scampo. Da quello che si dice, sembra che Leslie Jordan abbia avuto un malore e la sua auto si sia schiantata contro un muro.

Immediato l’intervento dei paramedici e dell’ambulanza, accorsa sul luogo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, l’attore non ce l’ha fatta. “Possiamo confermare la morte del comico Leslie Jordan. Le nostre fonti delle forze dell’ordine ci hanno rivelato che la star stava guidando a Hollywood lunedì mattina quando pare che abbia avuto una sorta di emergenza medica e si sia schiantato con la sua Bmw contro il lato di un edificio”, scrive Tmz.

Lutto nel mondo della tv e del cinema: è morto l’attore Leslie Jordan

Riporta ancora la rivista: “Lo schianto è stato fatale e Leslie non ce l’ha fatta nonostante l’arrivo dei soccorsi. In pochi minuti un’ambulanza è arrivata sul posto”. L’attore era famoso per aver partecipato a decine di show. Nel 2021 ha anche presenziato al capodanno insieme a Anderson Cooper ed Andy Cohen. Non solo serie come Ugly Betty, Call Me Kat o American Horror Story, Leslie ha recitato anche in diversi film come The Help e Ski Patrol. Jordan era anche attivo nel sociale”.

Si tratta di una morte che sconvolge ancora di più i fan di Will & Grace che negli scorsi mesi avevano già detto addio ad un altro attore: Shelley Morrison (Rosario Salazar). Leslie Jordan era nato in Tennessee il 29 aprile del 1955. Ha vinto un Emmy nel 2006 proprio per la fortunata serie di cui abbiamo già parlato.

My heart is broken. Leslie Jordan was one of the funniest people I ever had the pleasure of working with. Everyone who ever met him, loved him. There will never be anyone like him. A unique talent with an enormous, caring heart. You will be missed, my dear friend. 😔❤️ pic.twitter.com/RNKSamoES0 — Sean Hayes (@SeanHayes) October 24, 2022

In una carriera lunga oltre 30 anni, tra i suoi molti lavori figurano apparizioni anche in “Star Trek: Voyager” e “Boston Legal”. Icona del movimento Lgbtq+, durante la pandemia l’attore aveva ottenuto un nuovo slancio di fama grazie alla pubblicazione di video virali su Instagram.

