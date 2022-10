Robbie Coltrane, meglio conosciuto per aver interpretato l’amato guardacaccia di Hogwarts Hagrid in Harry Potter, è morto venerdì in ospedale in Scozia. Aveva 72 anni e la notizia è stata confermata dall’amica e agente Belinda Wright.

L’attore ha ottenuto il riconoscimento mondiale come il gigante gentile in tutti gli otto film di Harry Potter e come Valentin Dmitrovich Zukovsky nei film di James Bond GoldenEye (1995) e Il mondo non basta (1999) ma è diventato famoso come detective nella serie degli anni ’90 Cracker, per la quale ha vinto il premio come miglior attore ai British Academy Television Awards per tre anni consecutivi. Il suo agente Belinda Wright ha confermato la sua morte e ha reso omaggio all’attore “forense intelligente” e “brillantemente spiritoso”.

Robbie Coltrane morto, era l’attore di Hagrid di Harry Potter

“Robbie era un talento unico, condividendo il Guinness dei primati per aver vinto tre Baftas come miglior attore consecutivi per la sua interpretazione di Fitz nella serie TV di Granada Cracker nel 1994, 1995 e 1996 con Sir Michael Gambon. Probabilmente sarà ricordato per i decenni a venire come Hagrid nei film di Harry Potter, un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti in tutto il mondo, provocando un flusso di lettere di fan ogni settimana per oltre 20 anni”, le parole dell’amica dell’attore scomparso.

“Anche i fan di James Bond scrivono per applaudire il suo ruolo in GoldenEye e Il mondo non basta. Per me personalmente lo ricorderò come un cliente fedele e costante. Oltre ad essere un attore meraviglioso, era forense intelligente, brillantemente spiritoso e dopo 40 anni in cui è stato orgoglioso di essere chiamato il suo agente, mi mancherà”, ha concluso nel post di ricordo di Robbie Coltrane.

Robbie Coltrane è stato Hagrid in Harry Potter e la pietra filosofale (2001), Harry Potter e la camera dei segreti (2002), Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004), Harry Potter e il calice di fuoco (2005), Harry Potter e l’Ordine della Fenice (2007) e Harry Potter e il principe mezzosangue, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2.