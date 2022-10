È morta María Salud Ramírez Caballero. La nonna era famosa in tutto il mondo per aver ispirato il film della Disney Pixar Coco. La pellicola racconta la storia di Miguel, un piccolo messicano che sogna di diventare un musicista come il suo idolo. Esisteva davvero la bisnonna di Miguel, Mamà Coco, una delle donne più longeve del Messico che si è spenta all’età di 109 anni.

A darne notizia è Roberto Monroy, segretario al Turismo di Michoacán, stato del Messico in cui viveva la donna che ha ispirato il personaggio di Mama Coco.”Sono profondamente dispiaciuto per la morte di Doña María Salud Ramírez Caballero, ‘Mamá Coco’, una donna instancabile ed esempio di vita, che è stata fonte di ispirazione per questo amato personaggio che ha girato il mondo. Le mie preghiere per il suo riposo e per la sua famiglia trova le dimissioni” ha scritto su Facebook.

María Salud Ramírez Caballero, morta la nonna che ispirò Coco

La donna viveva a Santa Fe de la Laguna, a Michoacán, vicino al lago turistico Patzcuaro, ed era molto conosciuta già prima che il cartone animato della Disneu Pixar fosse prodotto nel 2017. Il film narra la vicenda di un ragazzino di nome Miguel, che viene accidentalmente trasportato nel mondo dei defunti, dove cerca l’aiuto del suo trisavolo musicista per ritornare nella terra dei vivi e per riuscire a convincere la sua famiglia ad accettare la sua passione per la musica.

Il concetto di Coco si ispira alla festività messicana nota come il Dìa de Los Muertos. Miguel intraprende un viaggio nel mondo dei morti per conoscere la storia dei suoi antenati, in particolare quella del trisnonno, il padre di Mama Coco, personaggio ispirato proprio da María Salud Ramírez Caballero. Nella realtà la donna era un’artigiana dell’argilla, mamma di tre figli e nonna di molti nipoti e pronipoti.

Dopo l’uscita del film la sua casa divenne meta di ritrovo di molti turisti che volevano fotografarsi con la vera Mama Coco. Anni fa María Salud Ramírez Caballero aveva raccontato di quando delle “persone che parlavano inglese” l’avevano raggiunta per scattarle diverse fotografie.