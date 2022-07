Lutto nella televisione e nel cinema italiani. Un grande attore se n’è andato per sempre lasciando un dolore immenso a tutti e soprattutto a suo figlio, anche lui un attore molto noto a livello nazionale. Una perdita davvero notevole per il nostro Paese. Colui che purtroppo è passato a miglior vita è Antonio Casagrande, che già da quando aveva solamente 6 anni si era immerso nel mondo della recitazione. Lo si ricorda per essere stato il bambino della Madama Butterfly.

Ma poi da lì in avanti ci sono stati solamente successi per lui. Un lutto quello che ha colpito la televisione e il cinema. Antonio Casagrande è morto e con lui l’Italia perde uno degli esponenti più interessanti, che aveva lavorato con la storica compagnia di Eduardo De Filippo. Aveva ottenuto il diploma al conservatorio, prima di immergersi nel canto lirico a partire dagli anni ’60. Indimenticabili le sue recitazioni in opere passate alla storia di Eduardo De Filippo. (Leggi anche Lutto atroce per l’attore Roberto Farnesi)





Lutto nella televisione e nel cinema italiani: addio a Antonio Casagrande

Dunque, il grave lutto che ha colpito la televisione e il cinema del Belpaese ha lasciato tutti sgomenti. Antonio Casagrande è morto e a dare l’annuncio per primo è stato il figlio Maurizio Casagrande, attraverso i social network. Antonio Casagrande aveva 91 anni ed era stato protagonista in Filumena Marturano, Il Sindaco del Rione Sanità e Napoli Milionaria. Ma negli anni ’70 e ’80 il suo successo continuò ad aumentare con esperienze indimenticabili nel piccolo e nel grande schermo.

Queste le struggenti parole di Maurizio Casagrande nel salutare un’ultima volta il padre Antonio: “E con oggi se ne va un pezzo della mia anima. Spero tanto che tu dall’alto possa sentire tutto l’amore e l’ammirazione di quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Darò qui notizie per i funerali che si terranno a Napoli”. Antonio Casagrande, originario proprio del capoluogo campano, era nato il 12 marzo del 1931. Parlando di altre sue esperienze, è stato attore in Così parlò Bellavista e Amore a prima vista.

Antonio Casagrande ha recitato anche nei film Una donna per la vita, Babbo Natale non viene dal Nord. Quest’ultima pellicola è stata diretta da Maurizio Casagrande. Inoltre, è stato uno dei protagonisti di Caffè notturno: c’è di peggio care signore con Tiziana De Giacomo, Marianna Liguori, Luca Varone e Tiziana De Giacomo. Oltre a Maurizio, lascia anche una figlia che si chiama Paola.

“Papà, come faremo senza di te?”. Lutto nel cinema, morto il famoso attore: l’annuncio della figlia