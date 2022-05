Lutto nel mondo del cinema, è morto Jack Kehler, l’attore noto per il ruolo del padrone di casa ne Il grande Lebowski. L’uomo aveva 75 anni. A divulgare la notizia è stato suo figlio, Eddie Kehler, dicendo a Deadline che suo padre è morto per complicazioni di leucemia sabato al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. Come qualcuno ricorderà, Jack Kehler ha iniziato la sua carriera di attore sullo schermo negli anni ’80.

Immortali le sue apparizioni in programmi televisivi come Hill Street Blues, Fresno, Hunter e molti altri. L’attore è apparso anche in dozzine di film importanti, tra cui Pineapple Express , Love Liza , Austin Powers: The Spy Who Shagged Me , Waterworld , Point Break (1991) e Men in Black II , solo per citarne alcuni. Qualche tempo dopo, Jack Kehler ha ottenuto ruoli da ospite in famose serie TV come Mad Men , NYPD Blue , Angel e The Man in the High Castle , tra gli altri.

Jack Kehler, morto il famoso attore de "Il grande Lebowski". Aveva 75 anni

Nel 1990 ebbe un ruolo nel dramma Ti amerò… fino ad ammazzarti di Lawrence Kasdan e nel 1991 Kehler apparve nel thriller Point Break – Punto di rottura di Kathryn Bigelow, con Keanu Reeves e Patrick Swayze. Sono seguiti i film L’ultimo boy scout di Tony Scott, Waterworld di Kevin Reynolds e Strade perdute di David Lynch.

Le sue ultime apparizioni sono state in The Magicians and Love, Victor. Jack Kehler è nato a Filadelfia nel 1946 e ha trascorso del tempo a perfezionare il suo mestiere presso l’Actors Studio, secondo The Hollywood Reporter. Nonostante sia apparso solo brevemente nel classico cult dei fratelli Coen del 1998, “Il grande Lebowski”, Jack è riuscito a lasciare una forte impressione sui fan dell’amato film.

Jack Kehler sarà per sempre ricordato come il padrone di casa che tormenta il personaggio iconico di Jeff Bridges, con la richiesta dell’affitto. Ma poi come dimenticare la sua scena di recital di danza eccentrica. Jack lascia la moglie, Shawn Casey; suo figlio, Eddie; sua nuora Marie-Anne; e suo nipote, Liam.

