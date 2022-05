Ha recitato n Twin Peaks e ha fatto tante apparizioni sul grande schermo, da The Day After Tomorrow a The Aviator. L’attore è morto il 5 maggio 2022 a 80 anni ma la notizia è stata resa nota solo in queste ore. Il prolifico attore è morto pacificamente nella sua casa fuori Toronto, circondato dai propri cari, come ha confermato la sua agente Pam Winter a The Hollywood Reporter. la causa della morte non è stata condivisa. ACTRA, l’unione degli attori canadesi ha pubblicato un messaggio di cordoglio sui social media in cui si legge un bellissimo ricordo in onore dell’attore.

“Ken è stato uno dei più grandi interpreti canadesi di tutti i tempi, con centinaia di ruoli memorabili nell’arco di decenni. Ci mancherà molto.” Nato il 30 marzo 1942 a Edmonton, Alberta, Kenneth Welsh si trasferì a Montreal per frequentare la National Theatre School. Ha iniziato la sua carriera come membro dell’acclamato Stratford Festival dell’Ontario, noto per le sue rappresentazioni di opere shakespeariane.





Kenneth Welsh, morto l’attore “cattivo” di Twin Peaks

Kenneth Welsh ha recitato poi in numerosi progetti televisivi e cinematografici, molti dei quali girati nel suo nativo Canada. Ha interpretato una serie di personaggi storici nel corso della sua carriera ed è stato nominato per un Daytime Emmy per la sua interpretazione di Thomas Edison nel film TV del 1998 Edison: Il mago della luce.

Tra i ruoli più noti di Kenneth Welsh c’è Windom Earle in I segreti di Twin Peaks. Welsh ha, inoltre, interpretato il vice presidente nel blockbuster di Roland Emmerich del 2004 The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo ed è stato il padre di Katharine Hepburn, interpretata da Cate Blanchett, in The Aviator di Martin Scorsese, biopic su Howard Hughes.

Kenneth Welsh recitato in Legends of the Fall (1994), Miracle (2004), The Exorcism of Emily Rose (2005) e Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007), e in popolari serie tv come The X-Files, Law & Order e The Practice. Più di recente ha partecipato alle serie Lodge 49, Star Trek: Discovery e al reboot di Streghe.

