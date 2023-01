Lo abbiamo raccontato ieri: Jeremy Renner, il famoso e fortunato attore dei film Marvel è stato vittima di un brutto incidente. Il 51enne è rimasto gravemente ferito dallo spazzaneve mentre si accingeva a liberare il vialetto di casa. Ora l’uomo fortunatamente sta meglio e queste sono le sue prima parole dopo ore di paura per i fan: “Grazie a tutti per le belle parole – ha scritto pubblicando uno scatto dal letto d’ospedale – Sono messo troppo male per scrivere, ma mando affetto a tutti voi”.

Da quello che si sa tramite la stampa hollywoodiana, l’attore di Avengers ha subito due interventi chirurgici per tamponare le gravi ferite al petto e alle gambe riportate durante l’incidente. I media statunitensi hanno fatto sapere che l’uomo è stato travolto dal suo “gatto delle nevi” il giorno di Capodanno e ha rischiato di perdere la vita. Un portavoce di Renner ha fatto poi sapere che le sue condizioni sono state sin da subito “gravi ma stabili” e questo ha tranquillizzato un po’ i fan.

Jeremy Renner, le condizioni dell’attore

Il fatto è successo nella sua abitazione a Lake Tahoe. Il portavoce ha fatto sapere che l’uomo ha perso molto sangue e che un vicino medico, applicando un laccio emostatico, probabilmente lo aveva salvato da un epilogo molto più grave. Ora anche la famiglia di Jeremy Renner ringrazia pubblicamente il lavoro svolto dai medici e gli infermieri dell’ospedale in cui è ricoverato “Occhi di falco”.

Poi gli stessi ringraziano i fan “per le straordinarie espressioni di amore e di appoggio”. Renner, oltre ad essere famoso per i suoi ruoli nei film Marvel, è considerato anche un vero e proprio eroe di zona per i suoi interventi contro gli incendi e le forti nevicate. Nevicate come quella del periodo post-natalizio a Reno, che ha lasciato una comunità di 35mila persone senza corrente.

Tutta la Sierra Nevada, come molte altre aree degli Stati Uniti, era stata colpita fin da prima di Natale da quella che è poi stata definita la “bufera del secolo”. Il bilancio drammatico conterà alla fine della perturbazione insolita circa 70 persone. Qualcuno ricorderà quando il 13 dicembre Renner aveva pubblicato uno scatto della sua macchina sepolta dalla neve: “Le nevicate a Lake Tahoe non sono uno scherzo”.

