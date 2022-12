Cinema in lutto per la scomparsa dell’attore che ha recitano in The New Guy e Made for Each Other. L’artista è morto a 40 anni il 13 dicembre per complicazioni dovute al COVID-19 e polmonite al Providence St. Jude’s Medical Center di Fullerton, in California.

Nato a Los Angeles il 28 maggio 1982, l’attore era il figlio di Darla H. Gogin e Michael Gogin, l’attore e musicista anche lui. L’annuncio della scomparsa dell’attore è arrivata proprio dal padre con un post pubblicato sui social: “Si era ammalato gravemente di covid ed è morto improvvisamente per complicazioni di polmonite”, ha scritto su Facebook.

Leggi anche: “È morta”. Lutto nel cinema, addio alla famosa e amatissima attrice. L’annuncio è una mazzata per i fan





L’attore Matt Gogin morto a causa del Covid: aveva 40 anni

L’attore Matt Gogin ha esordito nel lungometraggio nella commedia della Sony di Ed Decter The New Guy (2002), interpretando Ed, un amico di Gil Harris (DJ Qualls). Ha anche avuto una parte quell’anno in Tiptoes di Matthew Bright, un film controverso che coinvolgeva personaggi e temi di nanismo (il protagonista era interpretato da Gary Oldman e non un attore che soffriva di nanismo).

Nel 2009, l’attore Matt Gogin è apparso nell’ensemble indipendente di Daryl Goldberg Made for Each Other. Ha anche recitato nel cortometraggio ben accolto del 2019 di João Dall’Stella, Stalls. L’attore era un sostenitore degli attori affetti da nanismo e lavorava con enti di beneficenza che aiutavano le persone con disabilità.

L’attore Matt Gogin aveva 40 anni ed è morto a causa delle complicazioni dovute dal Covid. Lascia il figlio Steven, e i fratelli Charles e Andrew. Sua moglie, Tanya Marie Richards, è morta nel sonno a casa nel 2016 all’età di 32 anni. La scomparsa di Matt Gogin è stata annunciata dal padre. L’attore è morto il 13 dicembre. Su Facebook il padre di Matt ha scritto: “si era ammalato gravemente di covid ed è morto improvvisamente per complicazioni di polmonite”.