Nessuno riesce a capire con chiarezza quello che sta facendo la Russia in Ucraina. L’avanzata, l’occupazione parziale e infine il timido ritiro delle truppe di fronte all’impossibilità di conquistare Kiev. Fonti molto vicine a Mosca fanno sapere che la nazione presieduta da Zelensky potrebbe essere una nuova Afghanistan per l’esercito di Putin. Analisti parlano dell’eventualità, non o proprio remotissima, di un’occupazione che potrebbe durare 10 o 15 anni.

La vera domanda che si fanno gli esperti di geopolitica è: è sostenibile dal Cremlino tutto ciò? Nel complesso intreccio di cause ed effetti dobbiamo metterci anche l’economia, naturalmente. Le sanzioni infatti hanno dato un duro colpo alla Russia e non tutti sono certi che, senza un aiuto esterno come quello della Cina, Putin riuscirà a reggere ancora per molto. Si insinua quindi nel discorso anche un altro punto di vista, quello di Mikhail Khodorkovsky, uno degli uomini più ricchi di Russia (nel passato). L’uomo è poi diventato il nemico numero uno di Vladimir Putin.





Putin destituito entro 3 anni, l’ipotesi di Mikhail Khodorkovsky

Ex amministratore del gigante petrolifero Yukos, è stato in carcere nove anni, condannato per evasione fiscale. Rilasciato nel 2013, ha riparato in esilio. Intervistato dalla Cnn, Mikhail Khodorkovsky fa il punto sulla guerra in Ucraina e soprattutto su Putin: “Lui è impazzito perché aveva previsto che il popolo ucraino lo avrebbe accolto lanciandogli dei fiori quando ha invaso il Paese”.

E ancora: “All’inizio quello che voleva fare era cambiare il potere a Kiev e inserire il suo burattino. Ma è andato fuori di testa quando gli ucraini hanno resistito all’invasione. Il fatto che le persone a Kharkiv non lo abbiano accolto con i fiori, non solo lo ha fatto arrabbiare, ma penso davvero che lo abbia fatto letteralmente impazzire. È stato allora che ha iniziato a bombardare Kharkiv e Kiev”.

A new selfie spot in Rostov-on-Don, Russia.

How sick, absurd and perverse seeing a family posing there for the very thing that symbolises rockets falling on Ukrainian families just across the border.



via @sarahrainsford pic.twitter.com/sNlFBwsqe8 — Mikhail Khodorkovsky (English) (@mbk_center) April 4, 2022

Dice ancora Mikhail Khodorkovsky: “Putin adesso ha tre possibilità: continuare a fare pressione sull’Ucraina, usare armi di distruzione di massa per costringere gli ucraini a ritirarsi o avviare negoziati reali. Sì, sono convinto che Putin non abbia ancora molto tempo. Forse un anno, forse tre”. Non ha specificato come potrebbe essere deposto, ma le ipotesi le conosciamo bene.

“Una donna al suo posto”. Valdimir Putin, un nome pensatissimo insidia lo ‘zar’. Figura per niente morbida