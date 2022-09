La regina Elisabetta è morta e ad annunciarlo al mondo intero è stato un giornalista vestito di nero della BBC. Come da protocollo, oramai reso celebre dal famoso nome in codice “London bridge is down”, il conduttore tv ha dato a tutti la triste notizia. Eppure in molti hanno notato un comportamento non proprio impeccabile di alcuni colleghi dietro all’anchorman britannico. Proprio mentre Huw Edwards pronunciava quelle parole che resteranno nella storia, l’attenzione di molti telespettatori si è concentrata su ciò che accadeva alle sue spalle: il selfie di due giornalisti della BBC.

All’interno della redazione, queste due persone che stavano scattando delle foto o facendo dei video. Il tutto, in diretta tv e in uno dei momenti più solenni della storia dell’emittente. Ma le cose stanno davvero così? Le immagini sono davvero molto sfocate e non si capisce bene se le due/tre persone stiano facendo dei video alla redazione oppure dei selfie. A renderlo pubblico è il Mirror, che riporta anche varie reazioni da parte degli utenti sul web.





Il selfie di due giornalisti della BBC

“Mentre Huw Edwards annunciava la morte della regina, c’era chi, dietro di lui, si faceva un selfie. Abbiate un po’ di rispetto” – scrivono alcuni utenti – “Una cosa disgustosa, un vero peccato che la BBC non abbia più controllo sul proprio personale”. Ma c’è anche chi non è d’accordo con questa gogna pubblica insensata.

“Non vale la pena discuterne oltre. La gente vuole un titolo nobiliare per Huw Edwards solo perché ha letto un discorso preparato e al tempo stesso attacca chi non mostrerebbe rispetto per una donna che neanche avevano mai conosciuto. Questa è roba da Corea del Nord”. Oltretutto, ammettendo il selfie, è proprio da considerarsi una mancanza di rispetto?

Did you see the 2 lassies taking selfies on the BBC when it was announced?? pic.twitter.com/mrpaXr5XIz — Gary Monaghan (@g_monaghan) September 8, 2022

Qualcuno poi afferma che i due giornalisti alle spalle dell’anchorman avrebbero solo fatto delle foto della redazione in lutto, in un momento così solenne come quello della morte della regina. In fondo è anche questo il lavoro dei giornalisti: ricordare e raccontare quello che succede. E chissà se quelle foto, tra qualche anno, saranno rese celebri e daranno modo a molti di ricordare quelle ore così frenetiche e tristi.

