“A chi saranno affidati i cani e cavalli”. Morte regina Elisabetta, la decisione sui suoi amati animali

La morte della regina Elisabetta non è ancora stata assorbita da nessuno, infatti l’addio alla sovrana del Regno Unito ha lasciato un vuoto che sarà impossibile da colmare. Nelle scorse ore c’è stata comunque la proclamazione di suo figlio Carlo, diventato re Carlo III. In attesa del lungo cammino verso i funerali della monarca previsti per il prossimo 19 settembre, adesso in tanti si sono chiesti a chi saranno affidati i suoi cani e cavalli, animali che lei ha amato tantissimo e che le hanno sempre fatto compagnia.

Spesso e volentieri la regina Elisabetta è stata immortalata con cani e cavalli, con i primi che sono sempre stati al suo fianco. Basti pensare che ha avuto decine di cani, tra cui più di 30 che erano discendenti del suo primo Corgi, che si chiamava Susan, che ebbe in regalo quando era appena 18enne. In queste ore si è scoperto di più sull’affidamento di questi animali ancora in vita. Andiamo a vedere cosa succederà ora che Elisabetta II è deceduta all’età di 96 anni, dopo 70 anni di grande regno.





Regina Elisabetta, a chi saranno affidati i suoi cani e cavalli

Dopo l’addio alla regina Elisabetta, vi abbiamo riferito in un precedente articolo che cambieranno le banconote e i francobolli, che avranno l’effigie di re Carlo III. Inoltre, è stato modificato l’inno nazionale che ora è God save the King invece di God save the Queen. Ma ora c’è grande curiosità sul futuro dei suoi cani e dei suoi cavalli, che ovviamente saranno affidati comunque a persone che ci terranno molto. Per quanto concerne i cavalli, saranno in due a dover decidere la loro destinazione.

Due cavalli della regina Elisabetta sono stati regalati dal presidente della Francia, Macron, e da quello dell’Azerbaijan, Aliyev. Questi animali saranno affidati dalla principessa Anna e dalla figlia di quest’ultima, Zara Tindall. A rivelarlo è l’esperta della famiglia reale, Claudia Joseph, che ha rilasciato un’intervista al New York Post: “Spetterà a loro decidere cosa farne ora”. Sia Anna che Zara sono state delle campionesse olimpiche e chi meglio di loro potrà fare una valutazione accurata su questi cavalli.

Parlando dei cani, gli esperti reali hanno ipotizzato che possano essere affidati allo staff del palazzo reale, in particolare alla sarta e alla confidente della regina Elisabetta, che si chiama Angela Kelly. Alcuni animali a quattro zampe potrebbero inoltre essere presi da qualche componente familiare della sovrana.

