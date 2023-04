Dramma a Marsiglia, dove un condominio è crollato la notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile 2023. La stampa francese fa sapere che sono state due le vittime accertate sono soltanto due. Il Ministro degli interni Gerald Darmanin, che ipotizzava almeno 10 persone intrappolate tra le macerie, alla fine ha dovuto modificare la dichiarazione. L’uomo ha dichiarato: “Non sappiamo chi si trovasse esattamente nell’edificio – ha detto nel giorno di Pasqua il ministro -. Per quanto ne sappiamo, a quell’ora del mattino potevano esserci una decina di persone che vivevano nell’edificio. Sembra che quattro persone fossero lì per certo”.

E ancora: “Non sappiamo se siano vive o morte”. Tutto è successo dopo che un terribile incendio è divampato nello stesso palazzo e che di fatto ha impedito ai soccorritori di andare alla ricerca delle possibili vittime. Chiaramente le ricerche sono iniziate molto tardi per questo motivo. In queste ore i vigili del fuoco sono al lavoro con siano con le macchine che con i cani molecolari per trovare possibili superstiti.

Crolla un palazzo in centro: morti, feriti e dispersi

Ad ora, il palazzo di rue de Tivoli ha già riportato alla luce due cadaveri. Si teme tuttavia che saranno moti di più alla fine della vicenda. Sembra che la forte esplosione avvenuta alle prime ore del giorno abbia preso alla sprovvista i condomini e che non si sa cosa possa accadere nelle prossime ore.

La stampa ha poi fatto sapere che una persona ritenuta dispersa, residente in un edificio accanto a quello crollato nel centro, ha finalmente chiamato i suoi familiari. Ad annunciarlo è la procura di Marsiglia che ha fatto sapere che l’uomo “ha contattato i suoi parenti”.

Un palazzo è crollato in rue Tivoli a Marsiglia dopo un'esplosione avvertita in buona parte della città.https://t.co/yQvmJmkS83 pic.twitter.com/QrptksVKrV — ❄Shuna💤Swv❄ (@ShunaSwv) April 8, 2023

Sembra che la persona non è più nell’elenco dei dispersi che al momento conta ancora sei persone. Ancora da chiarire la causa dell’esplosione, ma non si esclude una fuga di gas, ha indicato il pm, come prima di lei il prefetto di Bouches-du-Rhône e il deputato alla sicurezza del municipio di Marsiglia, Yannick Ohanessian, secondo il quale diversi testimoni hanno menzionato “sospetti odori di gas”.

