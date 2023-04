Piccola disavventura durante l’ultimo concerto di Eros Ramazzotti. In pratica una donna si è sentita male durante il live e l’artista romano ha subito interrotto lo show per permettere ai sanitari di occuparsi della signora. Siamo a Firenze e qui la donna in questione, nelle prime file davanti al palco, avverte un malore a vengono subito attivati i paramedici della Croce Rossa. Chiaramente durante questi minuti Eros Ramazzotti col microfono in mano, ha cercato di spezzare l’angoscia per le sorti della donna e ha iniziato a scherzare. Poco dopo la scena ripresa dai telefonini diventa virale sui social ma qualcuno ha storto il naso dopo aver ascoltato bene le parole dell’artista.

In effetti, durante il commento divertito dell’ex marito di Michelle Hunziker, si possono ascoltare le parole “altri dieci minuti ed era morta”. A quel punto ad intervenire è direttamente la Croce Rossa Italiana, Comitato Firenze: “In riferimento al video che sta circolando sui social ed è stato rilanciato da alcuni media locali e nazionali in cui il cantante accusa di negligenza i volontari della CRI, il Presidente Lorenzo Andreoni ritiene opportuno intervenire per tutelare i soccorritori intervenuti e chiarire la dinamica dei fatti”.

Eros Ramazzotti denunciato dalla Croce Rossa

E ancora: “Ci dispiace che il Signor Ramazzotti se la sia presa con i nostri volontari davanti a migliaia di persone, quando dalla relazione sui fatti in nostro possesso, la prima squadra intervenuta in soccorso della persona in questione è arrivata sul posto in tempi più che consoni”.

Poi dice: “Solo la seconda squadra li ha raggiunti qualche minuto dopo, poiché impossibilitata a passare dal corridoio sottopalco proprio dal personale in servizio d’ordine dello staff di Ramazzotti stesso, che li ha costretti a farsi largo attraverso la folla. Ci tengo a sottolineare che tutti i volontari CRI attivati per questi grandi eventi, agiscono secondo protocolli precisi e piani sanitari concordati con il 118”.

Infine conclude la nota: “Sminuire la loro preparazione e il loro lavoro con parole di scherno lanciate con leggerezza da un palco, in una serata in cui tutto è spettacolo, è un comportamento inaccettabile. Mi sono rivolto al nostro legale, Avvocato Massimiliano Manzo, con il quale stiamo valutando come procedere nei confronti di Eros Ramazzotti”.

