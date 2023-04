Lutto nel mondo della musica italiana. È morta la moglie di Mario Merola, Rosa Serrapiglia di anni 83. La donna era la vedova del famoso artista napoletano e si è spenta proprio nel giorno di Pasqua, il 9 aprile 2023. Ad annunciarlo è stato il figlio del re della sceneggiata napoletana deceduto nel 2006, Francesco. Sui social l’uomo ha scritto: “Mamma’ mo va abbraccia a papà, siete nel mio cuore per l’eternità”. Sempre lo stesso ragazzo, solo qualche giorno fa aveva scritto riguardo le condizioni della signora Rosa: “Buongiorno amici, da giorni sto ricevendo l’affetto e messaggi da tutti voi per mia madre grazie a tutti, ora posso dirvelo va molto meglio ringrazio Dio, mio padre e tutti i medici”.

E ancora Francesco Merola: “Spero presto di fare un video messaggio con lei per voi. Cara mamma sei forte, mi hai sbalordito, torna sta casa aspetta a te”. Per la donna però non c’è stato nulla da fare, fino alla scomparsa il giorno di Pasqua. Un brutto colpo per tutti gli amanti della musica napoletana che hanno imparato a conoscere molto bene la famiglia Merola nel corso degli anni, prima e dopo la scomparsa del grande Mario.

Lutto nel mondo della musica italiana

Come riporta il Mattino di Napoli, l’uomo è sempre stato molto legato alla sua terra, proprio come la signora Rosa Serrapiglia. In molti non riescono a dimenticare, scrive sempre il Mattino, la festa che Mario Merola aveva voluto organizzare il 19 settembre nella chiesa del Carmine, “fora ‘a marina”. Il luogo che gli aveva donato i natali.

Una piedigrotta Merola, un sogno di una notte di fine estate. Mario Merola aveva voluto festeggiare nel giorno di San Gennaro e nel “suo” porto i settant’anni. Un momento di storia per la città visto che era anche l’anno in cui coincideva con i 40 di carriera e i 45 di matrimonio con la sua amata Rosa. Mario aveva voluto, per l’occasione, festeggiare tutto insieme: per lui non c’era molta distinzione tra vita pubblica e quella privata.

È morta Rosa Serrapiglia, moglie del grande Mario Merola.

Buon Viaggio ❤️#RIP — Viviana ❤ 1926 (@BlancAyAzuL89) April 10, 2023

Per l’occasione il maestro Ferrigno aveva preparato per lui in quell’occasione un meraviglioso quanto unico gadget: un pastore con i suo volto e il mantello da zappatore. La moglie Rosa fu piena di gioia per l’occasione: “Mario, il presepe è più bello se ci sei anche tu”. Un lutto terribile per un’intera comunità.

