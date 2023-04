“So cosa sta facendo”. Silvio Berlusconi, arrivano le strazianti parole di Emilio Fede

Emilio Fede, le parole per Silvio Berlusconi. Giornate di apprensione per l’ex premier ricoverato nel nosocomio San Raffaele di Milano da mercoledì 5 aprile. Paolo Berlusconi e la figlia maggiore del Cavaliere Marina si sono recati in ospedale, seguiti successivamente anche dal figlio Luigi: i tre si sono trattenuti nel nosocomio per poco più di due ore. Si è appreso attraverso il bollettino diffuso dall’ospedale San Raffaele di Milano che “il presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica”.

Il messaggio di Emilio Fede per Silvio Berlusconi. Cresce l’apprensione per le condizioni di salute in cui versa l’ex premier. I pensieri non possono che andare a Silvio in un momento così difficile, come appreso dal bollettino firmato dal medico personale Alberto Zangrillo, direttore del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva del San Raffaele, e da Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia.

Il messaggio di Emilio Fede per Silvio Berlusconi: “Sto pregando per lui”

Una terapia mirata per il Cavaliere, come appreso sul bollettino diffuso dalla dalla struttura ospedaliera: “La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti”.

E tra i numerosi volti del mondo della politica e dello spettacolo, Emilio Fede non poteva che manifestare la sua profonda apprensione. Infatti il caro amico dell’ex premier e giornalista ha “mandato un messaggio, un messaggio che sono certo arriverà nelle sue mani”, ha aggiunto. E ancora: “L’importante è fargli sapere che gli sono vicino in questo momento in cui lui sta lottando”, ha dichiarato Emilio Fede che ha poi sottolineato di nutrire speranza nella forza del Cavaliere. Emilio Fede in questo momento può “solo pregare per lui”.

“Silvio è un lottatore. Sono sicuro che sta pensando alla sua mamma, per la quale aveva un amore assoluto, e che questo pensiero lo sta aiutando. Avevano un legame incredibile e lui chiederà alla sua mamma di aiutarlo a superare anche questa brutta situazione. Mi ha fatto molto piacere vedere tutti i figli di Silvio al suo fianco. È la dimostrazione di quanto la famiglia per lui sia sempre stata importante. Li ha sempre amati e rispettati tutti, ricambiato. Io posso solo pregare per lui, anche perché conosco bene la sua religiosità”.