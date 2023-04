“Vergogna, uno schifo”. Silvio Berlusconi, choc dopo la notizia sulla grave malattia. Scoppia il caso

Ieri, giorno 5 aprile, Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano in terapia intensiva. In seguito molti utenti sui social network hanno commentato l’accaduto, utilizzando anche il black humor. Una pagina che ad esempio dedica molto spazio a questo tipo di ironia è quella delle onoranze funebri Taffo. In merito al ricovero del politico italiano, hanno commentato sul loro profilo dicendo: “Stavolta siamo pronti eh”, alludendo dunque al fatto che Silvio potrebbe non farcela.

Anche altre persone hanno pubblicato dei contenuti ironici sul ricovero di Silvio Berlusconi. Un post in particolare riguarda la pubblicazione di un video di Elodie in versione sexy. L’ex Presidente del Consiglio vi è stato taggato cosicchè possa aiutarlo a riprendersi, secondo quanto dichiarato dagli utenti. Non tutti sono però favorevoli a questo tipo di umorismo nero, difatti alcuni fan del cavaliere sono davvero molto indignati ed hanno criticato il tutto. Hanno affermato che, secondo loro, queste persone non hanno rispetto e devono vergognarsi per ciò che è stato pubblicato.

A parlare è stato anche il politico e amico di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini. Lui ha definito gli utenti che stanno in queste ore utilizzando il black humor, in merito al ricovero del politico, dei tarati mentali. Non si capacita Matteo di come si possa in un momento così delicato, in cui una persona si trova in terapia intensiva, utilizzare lo strumento dei social network e di quotidiani importanti per fare dei commenti, secondo lui, disdicevoli ed imbarazzanti.

Salvini ha poi continuato, affermando con fermezza: “Ma poi c’è gente che vive col veleno dentro, io li compatisco, a me non fanno rabbia, a me fanno pena, quelli che non riescono a fermarsi neanche fuori da un letto d’ospedale, augurando il peggio”. È da anni che esiste anche un profilo Twitter, il cui nome è proprio ‘È morto Berlusconi?‘, che quest’estate scriveva in un tweet: “Continuano ad andarsene tutti ma lui no”.

Comunque al momento sono usciti dei primi aggiornamenti sulle condizioni di Silvio Berlusconi. Nel primo bollettino medico ufficiale, diramato dall’ospedale, si dice che: “Il presidente è da tempo malato di leucemia mielomonocitica cronica ed è in terapia intensiva per un’infezione polmonare”.