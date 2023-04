Terribile incidente intorno alle 22 di ieri nel territorio del comune di Nizza Monferrato nell’astigiano: per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate: terribile il bilancio, sono quattro i morti. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, da Asti e da Nizza Monferrato, e la polizia stradale. Scrive Repubblica come le vittima sono: “un ragazzo di 23 anni e tre trentenni macedoni. Il primo viveva ad Asti, gli altri tre facevano parte della numerosa comunità dell’Est Europa che si è radicata da decenni tra Langhe e Monferrato”.



“E che ieri festeggiava in realtà la domenica delle Palme visto che la Pasqua ortodossa è la prossima domenica”. Ancor da chiarire la dinamica ma pare che alla base dell’incidente sulla SP456 ci sia “un’invasione di carreggiata ma saranno gli agenti della polizia stradale, che hanno fatto i rilievi, a ricostruire la dinamica dell’urto”. Straziante la scena che si è presentata ai soccorritori.

Ieri una Pasqua di sangue sulle strade: ad Agliè morto 25enne



Delle auto erano rimasti solo le lamiere mentre i medici non hanno potuto niente per salvare le vite dei ragazzi. Quello di ieri, purtroppo, non è stato l’unico incidente. “Un altro incidente mortale si era verificato ad Agliè (nel Comune di Torino) A perdere la vita è stato un motociclista di Castellamonte, Emanuele Nigra Gattinotta, 25 anni, che era in sella a una Ducati quando sulla strada per Bairo si è scontrato con una Panda che si è ribaltata ed è finita contro un’altra auto”.



Il motociclista era morto sul colpo. La Fiat Panda, a seguito dell’urto, si è ribaltata e ha terminato la propria corsa ruote all’aria. Il ragazzo alla guida è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Ivrea. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La provinciale è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi da parte dei carabinieri di Agliè incaricati di ricostruire la dinamica del sinistro.



Sul posto anche il personale medico e i vigili del fuoco di Castellamonte. Gli incidenti stradali rappresentano una delle piaghe principali del nostro Paese. Ogni anno infatti sono centinaia le persone che perdono la vita sulle strade. A pagare il prezzo più altro, purtroppo, soprattutto giovanissimi.