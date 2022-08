“Fate presto, vi prego”. Crolla palco durante concerto, decine di feriti: c’è una vittima

Festival musicale finisce in tragedia. La drammatica vicenda è avvenuta in Spagna poco dopo le 4 del mattina. Un pubblico numerosissimo sulla spiagga di Cullera, al Medusa Circus of Madness, a non più di 50 km da Valencia. Tanti feriti e un morto in seguito al drammatico imprevisto.

Crolla il palco durante il concerto, la tragedia in poco tempo. Decine di feriti e una vittima, un ragazzo di appena 22 anni che non riesce a trarsi in salvo. Come sottolineato da alcune fonti della polizia locale, il palco pare sia crollato a causa del forte vento.





Crolla il palco durante il concerto. Un morto di 22 anni e molti feriti

“Alle 4:18 del mattino, parte del palco del Medusa Festival è crollato a Cullera a causa di una forte raffica di vento”, si apprende dalla nota dei servizi di emergenza su Twitter: “Una persona è morta e tre sono rimaste gravemente ferite con lesioni multiple”, hanno aggiunto.

Secondo quanto riporato dall’agenzia dei servizi di emergenza per la regione di Valencia, pare che la struttura del palcoscenico del Medusa Festival abbia ceduto. Tra la quarantina di persone portate in ospedale, tre restan ancora gravi e sotto osservazione.

E pare che gli organizzatori stessi del festival musicale avrebbero avanzato la richiesta di cancellare il concerto in caso di forti raffiche di vento: “E’ un terribile incidente che ha colpito tutti quanti noi”, ha scritto su Twitter il presidente della regione di Valencia, Ximo Puig.

