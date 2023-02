“Un caso rarissimo”. Il dramma del volto di Canale 5, dal letto dell’ospedale il racconto choc sulla malattia

Ci vorrà ancora tempo per tornare a una vita normale e ora che la malattia è stata diagnosticata, l’ex concorrente di Amici ha raccontato la sua terribile esperienza. Il cantante Pasqualino Maione, tornato alla ribalta per la malattia che lo ha colpito mesi fa, aveva partecipato alla settima edizione del talent show di Amici insieme a Marco Carta, Francesco Mariottini, Susy Fuccillo, Simonetta Spiri, Roberta Bonanno, Marta Rossi e Maria Luigia Larocca.

Dopo un periodo di oblio, il suo nome è tornato alla ribalta dopo un video pubblicato sul suo canale TikTok in cui ha parlato della sua malattia: una brutta meningite che l’ha costretto in ospedale per diversi mesi. Una notizia che ha scioccato il pubblico del talent di Maria De Filippi e i fan che all’epoca tifavano per lui. Pasqualino Maione ha raccontato la sua esperienza in una intervista rilasciata a Fanpage.

Leggi anche: “Mi ha preso a cervello e midollo”. L’ex volto di Amici racconta il dramma in ospedale





Pasqualino Maione diventa un caso da studiare: “Virus molto raro”

“Mi hanno ricoverato all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. – ha raccontato Pasqualino Maione – Sono stato lì una decina di giorni, curato come caso Covid. Poi, facendo delle analisi più approfondite, hanno visto che ero tornato negativo. Però, avevo preso un altro virus, perché avevo le difese immunitarie basse. Inizialmente pensavano si trattasse dalla candida, poi di una micosi”.

Durante il ricovero, Pasqualino Maione è stato sottoposto a diversi accertamenti e dal risultato della tac i medici hanno capito che il cantante aveva una meningite in atto. “Un virus era partito dai polmoni e dal midollo osseo ed era arrivato al cervello. Le mie condizioni sono cominciate a peggiorare”, ha spiegato ancora l’ex cantante di Amici durante la sua intervista. Un caso molto raro, tanto che “Il primario dell’ospedale mi ha detto che sono diventato oggetto di studio. Sembra sia raro prendere il criptococco e l’ho acchiappato proprio io”.

Momenti di grande paura e preoccupazione per la sua salute. Fortunatamente la meningite è stata presa per tempo e il cantante è rimasto in ospedale diversi mesi per sottoporsi alle cure. “L’infezione al cervello è ancora in atto, anche se sta regredendo. Ci vorrà un anno, un anno e mezzo. Mi hanno detto che i tempi standard sono quelli, poi c’è chi guarisce prima e chi guarisce dopo”, ha spiegato ancora Pasqualino Maione. Fortunatamente i medici gli hanno comunicato che non ci sono danni permanenti.