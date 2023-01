In tanti ricordano quella grandiosa settima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra i tanti protagonisti di quell’anno: Marco Carta, Francesco Mariottini, Susy Fuccillo, Simonetta Spiri, Roberta Bonanno, Marta Rossi, Maria Luigia Larocca e Pasqualino Maione. Insomma una super edizione. E proprio riguardo quest’ultimo nome, spesso ci è capitato di parlarne. Qualche mese fa infatti, abbiamo raccontato del brutto episodio di Covid di Pasqualino Maione. Ora però le cose non sono migliorate: è lui stesso a raccontarlo a Nuovo.

L’uomo infatti ha confessato di aver avuto una brutta meningite che l’ha costretto in ospedale per diversi mesi. Queste le parole del giovane artista: “A luglio ho avuto il covid due volte. Per 20 giorni ho avuto un fortissimo mal di testa e spesso sono svenuto. Poi è arrivata la febbre altissima e non riuscivo a riprendermi. La febbre non passava, quindi mi hanno ricoverato e, dopo aver fatto le analisi, mi hanno trovato tutti i valori sballati”.

“Un brutto male al cervello”, la confessione dell’ex di Amici

E ancora: “Hanno scoperto che avevo un virus che aveva coinvolto tutto il corpo. L’infezione polmonare era arrivata al cervello causando una meningite che hanno preso appena in tempo”. In questi giorni Maione è tornato su TikTok ed ha voluto tranquillizzare i suoi tanti fan. Pasqualino ha quindi spiegato a tutti cosa gli è successo e ha rivelato di avere avuto dei grossi problemi sia al cervello che al midollo osseo.

Alla fine però ha aggiunto di stare un po’ meglio. Ha detto: “Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da più di cinque mesi. Purtroppo non sono stato bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio, che mi ha allontanato dai social. No, non sono ingrassato, è l’effetto delle medicine e del cortisone. Questo perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia, combatto contro una patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo”.

E conclude Pasqualino Maione: “Ho avuto una meningite post Covid presa in tempo dai medici. Mi hanno tenuto e mi tengono sotto terapia. Loro stanno cercando di farmi vivere al meglio possibile e di guarire. La strada è ancora lunga. Volevo salutarvi e tenervi al corrente che sto un po’ meglio, sono sotto controllo, sotto terapia. Ce la faremo, un abbraccio a tutti”.

