“Fuori dalla scuola”. Amici 22, anticipazione bomba: il colpo di scena travolge proprio loro

Domenica 29 gennaio è prevista la nuova puntata di Amici 22, il talent di Maria De Filippi che prepara ballerini e cantanti. L’appuntamento settimanale è stato registrato nelle ultime ore e sul web sono comparse le prime anticipazioni di quello che il pubblico vedrà in tv su Canale 5. Ospiti, sfide ed eliminazioni: si tratta degli spoiler della puntata che vengono forniti dalla pagina Twitter Amici News e da Superguidatv. Come spesso accade la puntata è stata piena di colpi di scena, quindi vale la pena raccontare nel dettaglio quello che è accaduto.

Si parla di due eliminazioni di altrettanti talenti presenti nella scuola. Sono stati tre i giudici che hanno giudicato la gara di canto, mentre è ancora in sospeso la questione legata alla sfida di Samu, uno dei ragazzi coinvolti nei fatti di Capodanno. Stando alle anticipazioni i ragazzi eliminati sono Samuel e Vanessa. Il primo dovrebbe essere stato sostituito per volontà di Raimondo Todaro, che al suo posto ha fatto entrare Alessio.

Amici 22, anticipazioni puntata del 29 gennaio: due eliminazioni

In tutti i casi non deve disperare più di tanto perché per volontà della maestra Alessandra Celentano potrà andare a lavorare presso la Accademia Nazionale di Monaco di Baviera. Vanessa, invece, è stata eliminata per volere di Emanuel Lo. Per quanto riguarda la danza ci sarà una lite tra Todaro e la Celentano per un compito assegnato dall’ex Ballando con le stelle a Gianmarco. Stando alle indiscrezioni, inoltre, pare che a vincere la gara di ballo sarà la new entry Paky, davanti a Samu.

Nel frattempo sono emerse alcune novità a proposito di questo ragazzo, dettagli che riguardano la sua tanto attesa sfida. Pare che – stando a quanto è stato anticipato – non ci sarà un esito vero e proprio perché pare che lo scontro sia saltato a causa della mancanza dello sfidante. Poi si è passati al canto. Sono tre i giudici che hanno giudicato le performance: si tratta di Rocco Hunt, Anna Pettinelli e Alex Britti: a vincerla è stato Piccolo G, ma sarebbe intervenuto Rudy Zerbi che avrebbe preferito non dargli la maglia per il serale.

Zerbi ha anche deciso di mandare in sfida Federica, che ha però vinto ed è così rimasta nella scuola. Anche questa settimana si è tenuto uno scontro per decidere quale allievo avrebbe potuto registrare il suo videoclip: ad uscirne trionfatore è stato Wax, che potrà così pubblicare la clip di Ballerine e guantoni.