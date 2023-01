È stata registrata la nuova puntata di Amici 22, quella che andrà in onda domenica 22 gennaio su Canale 5. C’è grande curiosità nel sapere se ci saranno evoluzioni su quanto accaduti a Capodanno: episodi che hanno mandato su tutte le furie Maria De Filippi e la produzione che hanno preso provvedimenti drastici nei confronti dei sei allievi coinvolti. E due di loro sono stati eliminati nella precedente puntata, quella in cui la conduttrice ha reso noto che è successo qualcosa di grave.

Non sono stati mandati in onda video e di conseguenza sul web sono comparse una serie di teorie riguardo i fattacci di Capodanno. Quella più accreditata, ma va sempre presa con le pinze e il condizionale è d’obbligo non essendoci una versione ufficiale, riguarda l’utilizzo della noce moscata per sballarsi. Il portale Dagospia ha confermato che il caos era dovuto alla spezia disponibile in cucina: “i ragazzi sarebbero arrivati a questo dopo una ricerca su YouTube, dove avrebbero cercato un modo per “sballarsi” in maniera artigianale”, si legge.

Amici 22, Maria De Filippi rimprovera Samu

Dalle anticipazioni, pubblicate dal profilo Twitter Amici News e riportate da SuperGuidaTv, si viene a sapere che gli episodi di Capodanno non sarebbero stati nominati: “Capodanno gate? Nessuna parola”, scrive sui social Amici News facendo intendere che non ci sarebbero state ulteriori evoluzioni sulla vicenda che al momento resterebbe nel mistero. Tuttavia resta un atteggiamento piuttosto severo da parte di Maria De Filippi nei confronti degli allievi.

La padrona di casa non accetta che si sgarri e lo fa notare ai ragazzi anche in maniera evidente. Lo si viene a conoscere dalle anticipazioni: infatti Alessandra Celentano ha interrotto la sfida per dare un banco al ballerino Paky, ma senza eliminare Samu (quest’ultimo è uno dei ragazzi coinvolti nei fatti di Capodanno). Samu dovrà affrontare una nuova sfida la settimana prossima. Ma Maria De Filippi è stata intransigente con lui dopo un gesto dell’allievo: si sarebbe tolto la maglietta mentre Paky ballava, cosa che nelle prove non aveva fatto.

Wax in questa puntata era molto spento.



Capodanno gate? Nessuna parola.

Finisce così questo evento che rimarrà nella storia di #Amici22. — AMICI NEWS (@amicii_news) January 19, 2023

Va detto che il regolamento impone di non modificare le esibizioni rispetto a quanto fatto in sala prove. Per tale ragione è stato rimproverato da Maria De Filippi: è il segnale del pugno duro che vuole tenere la conduttrice dopo quello che è accaduto e che non è disposta a fare alcun tipo di concessione. Nella puntata precedente aveva ripreso duramente anche Wax (definito il “capo banda”) che aveva dato le spalle ad Arisa: “Non dare le spalle ad Arisa che ti sta parlando, è educazione. Inizio a non sopportarlo più”.