“Bugiarda, hai mentito!”. Isola, Vladimir Luxuria senza pietà. Sulla naufraga scoppia il caso

Licia Nunez è finita al centro delle polemiche all’Isola dei Famosi. La concorrente avrebbe chiesto durante una precedente puntata del reality avrebbe chiesto a Estefania Bernal e Alessandro Iannoni di farle vincere la prova leader. A raccontare il retroscena ci hanno pensato la modella e il suo fidanzato, Roger Balduino, che si sono infuriati per il mancato ‘ringraziamento’ da parte della naufraga che li ha esclusi dal cibo.

“Mi sono arrabbiato perché nella prova leader ha chiesto a Estefania e Alessandro di farla vincere, hanno fatto lei leader. Nella prima occasione l’ha nominata, nella seconda occasione non l’ha fatta mangiare. Lei sarebbe in debito, un minimo di vantaggio?” ha lamentato il modello brasiliano. L’attrice si è difesa dicendo di aver detto soltanto ‘vorrei tanto vincere’, ma a fare chiarezza c’ha pensato Laura Maddaloni. Mentre parlava con Nicolas Vaporidis, la moglie di Clemente Russo ha rivelato che la Nunez con lei ha ammesso di aver chiesto un favore ai due compagni.





Vladimir Luxuria attacca Licia Nunez: “Bugiarda”

“A me l’ha detto la sera stessa, sì di notte mi ha proprio detto ‘i ragazzi mi hanno fatto vincere’. Non mi ha detto Estefania, ma ‘loro due mi hanno fatta diventare leader’. Sì l’ha ammesso con me sono sincera. Ok, uno deve vincere perché lo merita, non perché lo chiede questo è vero, ma lei a me ha detto tutto subito”. Alla fine Licia Nunez, incalzata sulla questione, è venuta allo scoperto: “Ho sbagliato, mi dispiace…Se potessi tornare indietro non chiederei mai al ragazzo di mollare la presa…”

La discussione si è spostata in studio e Ilary Blasi ha voluto chiedere il suo parere a Vladimir Luxuria, opinionista di questa edizione insieme a Nicola Savino. Ed in questa circostanza non c’è andata giù leggera nei confronti di Licia Nunez: “Intanto credo che abbiamo scoperto una cosa importante…La naufraga ha mentito…Per un po’ bugiarda sei stata…”. E il pubblico in studio a L’Isola dei Famosi non ha potuto far altro cha applaudire l’opinionista.

Vladimir Luxuria ha speso parole anche per gli altri due naufraghi, che hanno permesso a Licia Nunez di diventare leader della loro tribù: “Volevo dire ad Estefania ed anche ad Alessandro che se volete fare la gara dovete farla in maniera corretta…Non dovete prendere in giro il pubblico…”. Difatti secondo la popolare opinionista i due concorrenti hanno commesso un errore: “Voi siete complici quanto e come Licia…Voi avreste dovuto dire no…Avreste dovuto fare la sfida e cercare di vincerla…”.

