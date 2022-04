Continuano gli scontri sulla prova leader avvenuta nel corso della nona puntata dell’Isola dei Famosi: Licia Nunez sotto accusa dal resto dei naufraghi. La naufraga è accisa di aver vinto la prova leader in maniera sporca, chiedendo loro di mollare la presa e perdere.

Dopo essere stata esclusa dalla ricompensa, Estefania si è inferocita e ha poi sganciato una bomba: “Ci ha chiesto di vincere”, ha detto riferendosi a Licia e il figlio di Carmen Di Pietro, Alessandro, ha praticamente confermato in confessionale che Licia avrebbe richiesto la vittoria, falsando la prova leader. Secondo l’accusa, la naufraga dell’Isola dei Famosi 2022 avrebbe chiesto ad Alessandro ed Estefania di vincere la prova leader e loro avrebbero accettato.





Isola dei Famosi 2022, Licia Nunez e la prova leader, l’accusa di Laura Maddaloni

“Confermo che lei ha chiesto di essere leader e di mollare la presa”. Queste accuse la Nunez le ha subito rispedite al mittente: “Penso di essermi conquistata questa leadership e non mi interessa di quello che pensano”. Ora anche Laura Maddaloni ha confermato la versione dei fatti di Alessandro ed Estefania, che proprio con Licia Nunez si è scontrata nella prova leader.

“A me l’ha detto la sera stessa, sì di notte mi ha proprio detto ‘i ragazzi mi hanno fatto vincere’. Non mi ha detto Estefania, ma ‘loro due mi hanno fatta diventare leader’. Sì l’ha ammesso con me sono sincera. Ok, uno deve vincere perché lo merita, non perché lo chiede questo è vero, ma lei a me ha detto tutto subito”, ha raccontato la moglie di Clemente Russo all’Isola dei Famosi 2022.

prima impietosisce gli altri e poi li lascia a digiuno la fottuta licia nunez #isola pic.twitter.com/jTHkPx8eKa — poliedrico (@salvatrash1) April 22, 2022

“Poi non li ha obbligati e dai. Giuro a me Licia ha proprio detto ‘ho chiesto a loro di farmi vincere’. Io ho pensato ‘Guarda Alessandro com’è stato gentile con lei, anche se Carmen non sarà contenta di questo gesto’. Lui ha fatto una gentilezza ad una donna, ha ragionato da uomo. Sì ha fatto una carineria verso una ragazza. Però Alessandro mi ha confessato ‘non lo rifarei, ho sbagliato a farla vincere. Per accontentare lei ho creato un caos. Era meglio se non mollavo e facevo la prova regolare’. – ha concluso la Maddaloni – Diciamo che è stata una lezione per Alessandro”.

