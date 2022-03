“Avete notato?”. Vladimir Luxuria si presenta così all’Isola e se ne accorgono tutti: la foto-bomba

Vladimir Luxuria è la nuova opinionista della sedicesima edizione de L’Isola dei famosi insieme a Nicola Savino. Scelta da Ilary Blasi dopo aver partecipato all’isola – tra l’altro vincendola – e dopo aver vestito i panni dell’inviata speciale, sta riscuotendo un grande successo nella nuova veste.

Vladimir Luxuria è uno dei personaggi più poliedrici dello showbiz italiano e in questi giorni ha rilasciato un’intervista a Superguida tv in cui ha parlato del suo nuovo ruolo insieme al collega e amico Nicola Savino: “Conosco anche la moglie di Nicola, ricordo che io facevo un programma anni fa e lei mi faceva gli outfit, quasi cinquanta abiti. Una persona straordinaria”.





Vladimir Luxuria, con il nuovo look è la signora del dado Star

“Saremo degli opinionisti di alta qualità al servizio di Ilary Blasi, lei ha bisogno di noi opinionisti per un programma di così tante ore, possono esserci cose che possono sfuggire a lei o ad Alvin, quindi noi dobbiamo essere sempre sul pezzo”, ha detto Vladimir Luxuria, che per la terza puntata dell’Isola dei Famosi ha sfoggiato un look molto particolare.

La scorsa settimana l’opinionista si era presentata in studio con un omaggio a Audrey Hepburn indossando occhiali da sole, un vestito ispirato al celebre film Colazione da Tiffany, aggiungendo all’acconciatura anche una spilla a mo ‘di tiara. Questa volta ha deciso di omaggiare le grandi dive di Hollywood del passato, in articolare Joan Crawford.

#Isoladeifamosi #nicolasavino #vladimirluxuria Oggi Vladi un po' Joan Crawford, un po' massaia del dado Star ma anche mitica annunciatrice Rai… pic.twitter.com/VgiqOjKHuV — claudio (@claudio78618541) March 28, 2022

Gli attentissimi utenti di Twitter, oltre alla dive del film “Che fine ha fatto Baby Jane?”, hanno trovato una impressionante somiglianza con un altro ‘personaggio’, la celebre signora del dado Star. “Vladimir è la signora del dado Star”, “È uguale alla signora del dado”, si legge sul social, dove sono apparsi anche dei meme con la foto di Vladimir al posto della celebre signora. Ma c’è anche chi ha trovato una grande somiglianza con Nicoletta Orsomando, il volto delle “signorine buonasera” della Rai.

