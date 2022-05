Sarebbe finita in rissa l’ospitata di Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi al Maurizio Costanzo show, registrato lunedì 2 maggio e in onda mercoledì 4 maggio su Canale 5.

Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela, Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi iniziato a litigare durante una discussione sulla guerra in Ucraina e come era già capitato in passato gli animi si sono accesi e i due sono arrivati alle mani. Dagospia, il giornale diretto da Roberto D’Agostino, è entrato in possesso del filmato della registrazione del Maurizio Costanzo Show e ha pubblicato alcuni frame.





Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, rissa al Maurizio Costanzo Show

“È finita a mazzate tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Una rissa, accennata da Tvblog, avvenuta oggi pomeriggio durante la registrazione del “Maurizio Costanzo Show”, in onda domani sera in seconda serata su Canale 5. Tensione esplosa durante un dibattito sulla Russia, con successivo scontro fisico e caduta per terra di Sgarbi. I due erano già arrivati allo scontro fisico nel 2019 durante una puntata di Stasera Italia”, si legge su Dagospia.

“A scatenare lo scontro sarebbe stato un dibattito sulla Russia, con i due che avrebbero assunto fin da subito posizioni agli antipodi. Da quanto ci risulta, Sgarbi sarebbe addirittura caduto a terra”, scrive TvBlog, poi Dagospia rilancia le immagini della lite, con Iva Zanicchi che assiste alla scena e giornalista Giuseppe Cruciani che prova a dividere i due ospiti.

Per andare KO contro mughini due sono le cose… o sei sonnambulo o sei Sgarbi. — Alessandro (@erameglioprima2) May 3, 2022

“Sgarbi e Mughini erano reduci da un’altra zuffa, andata in scena nell’estate del 2019 negli studi di Stasera Italia. All’epoca fu la crisi di governo del Conte 1 ad accendere la miccia”, scrive ancora Tv Blog, riportando alla mente la scena della furiosa lite di Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi. I due erano arrivati allo scontro fisico dopo aver lanciato insulti e parolacce l’uno contro l’altro, fino a rendere necessario l’intervento degli assistenti di studio entrati in scena per fermarli.

