La riconoscete? La foto sta correndo veloce sul web tra i fan di Amici. Il programma di giovani talenti è ormai entrato nel cuore dei fan da diversi anni. I volti degli allievi così come quello dei professori sono ormai diventati noti al pubblico. E quando emerge una foto dal passato si fa presto a farla diventare virale. Ed è proprio quello che è accaduto con lo scatto che ritrae una delle prof più chiacchierate del programma. Provate a scoprire di chi si tratta attraverso i nostri indizi.

Amici 2023, la foto dal passato della prof fa il giro del web. Discreta ma sempre presente, riservata sulla propria vita privata, ma pronta a rivelarsi all’occorrenza. La professoressa del talent show di Maria De Filippi è ormai divenuta un volto storico del programma e di anno in anno divide l’opinione del pubblico proprio per il suo carattere.

Amici, la foto dal passato della prof fa il giro del web: “Regina indiscussa”

Davanti al suo nome non esistono mezze misure, stiamo parlando proprio di Alessandra Celentano. La prof di Amici nelle ultime ore ha pubblicato alcuni scatti dal passato sul profilo social che mettono in risalto un sorriso splendido. “Un bel ricordo di gioventù insieme agli amici di sempre! Gli anni passano, gli occhi sono carichi di malinconia ma allo stesso tempo consapevoli dei bei momenti che la vita ci ha regalato e continua a regalarci!”.

E infatti la prof di Amici sfoggia negli scatti lunghi capelli castani lasciati sciolti e un outfit tipico di quegli anni, ovvero gonna rossa a vita alta abbinata a una camicetta legata sotto il seno nera con i fiorellini bianchi e rossi. Ovviamente a corredo degli scatti non potevano mancare i commenti dei fan che sono letteralmente rimasti stregati da lei: “regina indiscussa”, sottolinea qualcuno.

Originaria di Milano, classe 1966 e nipote di Adriano Celentano e con la forte passione per la danza fin dalla tenera età. Alessandra Celentano si è esibita su importanti palcoscenici di fama mondiale, primo tra tutti quello dell’Opera di stato di Budapest. Un talento quello della Celentano che ha attratto l’attenzione di grandi nomi come quelli di Elisabetta Terabust, Alessandra Ferri, Alessandro Molin e Vladimir Derevianko. Il successo l’ha poi condotta a sperimentare anche le attività come docente di Amici a partire dal lontano 2003.