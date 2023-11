Amici 23 è iniziato da poco, ma il pubblico si è già affezionato agli allievi. Che come in ogni edizione si distinguono per carattere, oltre che per il talento indiscusso dopo provini su provini. E ancora, come in ogni edizione, c’è chi si scontra con i coach. Una su tutti: Alessandra Celentano. Si sa ormai che la maestra di danza è super esigente e anche che non si risparmia in critiche e prove estenuanti. Da qui la lettera della mamma di un ballerino che, passateci l’espressione, ne dice quattro alla coreografa. E le fa una richiesta.

In un’intervista rilasciata sull’ultimo numero di Di Più Tv la mamma di uno dei ballerini della scuola si rivolge direttamente ad Alessandra Celentano. E le chiede: “Basta umiliarlo – si legge sul magazine – Lui ha sofferto tanto per la danza. Per danzare e studiare si è impegnato moltissimo e ha fatto sacrifici. Maestra Celentano, lasci in pace mio figlio. Ho seguito tutti i daytime ed è per questo che parlo così“.

Amici 23, la mamma di un ballerino contro Alessandra Celentano

È la mamma di Nicholas Borgogna a parlare così. Perché fin dai primi giorni all’interno della scuola di Amici 23 il ballerino è stato messo a dura proba da Alessandra Celentano. La prof di danza in più occasioni ha sottolineato i limiti del ragazzo e gli ha anche affidato diversi compiti per niente semplici.

Nicholas ci soffre per questa situazione. E non solo per questa: proprio in questi giorni il ballerino ha parlato della sua famiglia e di come lui non riesca a dimostrare il suo affetto ai genitori. “Ho scelto di incentrare la coreografia sulla mia famiglia, perché da quando sono in questa scuola ho notato delle cose. Soprattutto di sera, che è il momento in cui abbiamo i telefoni, ho notato che gli altri hanno un rapporto diverso con i loro genitori, diverso da quello che ho io”, ha detto.

Per la settima puntata Nicholas dovrà creare una coreografia e vuole dedicarla alla sua famiglia… #Amici23 pic.twitter.com/p5lnyCNLvR — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 31, 2023

“Vedo le cose che scrivono e dicono, quello che fanno. Sono molto diversi da me e mi metto in discussione. Anche solo nel dire ti voglio bene dopo la telefonata. Io non ci riesco, mia madre spesso fa passi verso di me, io mi blocco. Lei cerca sempre di avvicinarsi. Sono io che mi sento come bloccato. Dovrò lavorare anche su questo mio aspetto”, la conclusione del ballerino.