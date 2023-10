Amici 23, poco fa il colpo di scena: Anna Pettinelli e gli altri prof hanno chiamato a raccolta gli allievi e comunicato un’importante decisione. Ossia un’eliminazione con effetto immediato. Ma bisogna fare un passo indietro, tornare cioè a 24 ore fa, quando è andata in onda la puntata della domenica del talent. In quell’occasione, dopo una performance ritenuta insufficiente, la coach ha deciso di sospendere la maglia a un suo alunno.

“Non sono contenta del tuo rendimento, non ti vedo mai fare qualcosa con convinzione. Ti sospendo la maglia, prendo del tempo per pensare a quello che devo fare. Ti ho messo cinque, una insufficienza non è accettabile”. Anche Rudy Zerbi e Giorgia, ospite in studio, non sono rimasti soddisfatti. Ma il cantante non si aspettava questo giudizio e espresso il suo disaccordo: “Mi sono sentito molto tranquillo e leggero in questa esibizione. Non sono d’accordo”.

Amici 23, colpo di scena: “Sei fuori”

Poco dopo Ezio ha lasciato lo studio senza conoscere la sua posizione in classifica. Gli altri sono subito andati a consolarlo, mentre piangendo si lamentava: “Non hanno capito un ca…. Ca… me ne frega a me se mi dà la sospensione. Eliminami e basta, non perdere tempo. Non mi faccio trattare a pesci in faccia”.

Nell’ultimo daytime, poi, la classe è tornata in studio per una comunicazione importante. Su Ezio, appunto. E Anna Pettinelli, la sua coach gli ha spiegato la decisione di ritirargli definitivamente la maglia: “Alla luce di quello che è successo nelle ultime puntate, devo prendere una decisione e purtroppo dalla sospensione devo passare al ritiro definitivo. Quel banco vale tantissimo per tutti i ragazzi che sono fuori e vorrebbero entrare”.

La prof Pettinelli ha preso una decisione importante! #Amici23 pic.twitter.com/rRrTX4yjAM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 30, 2023

“Nel momento in cui vedo che non c’è un rendimento e non ho visto risultati, sento la responsabilità di liberare quel banco. Hai talento ma non riesci a metterlo a frutto, purtroppo non c’è tempo e non sarebbe giusto neanche nei confronti degli altri”. Quindi Ezio è tornato in casetta preparandosi a lasciare la scuola. Un addio che il ragazzo sentiva imminente, anche visti i risultati delle ultime puntate e il provino di un aspirante cantante, ma che al contrario ha lasciato sconvolti i suoi compagni.