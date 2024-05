Manca sempre meno alla fase decisiva dell’Isola dei Famosi, infatti la finale dovrebbe essere a fine maggio o al più tardi ad inizio giugno. In queste ore è uscito fuori il nome del possibile prossimo eliminato, dopo che nella serata del 6 maggio ha abbandonato l’Honduras per sempre Marina Suma. Tra l’altro la produzione ha preso una decisione importante per il prosieguo del reality.

Infatti, i concorrenti dell’Isola dei Famosi sono stati separati in due gruppi distinti con Samuel Peron e Greta Zuccarello leader. Intanto, è emersa la notizia relativa al nome del prossimo eliminato. Quindi, a breve dovrà fare la borsa e ritornarsene in Italia, visto che la sua esperienza è ormai arrivata alla fine. E vediamo insieme cosa dobbiamo aspettarci.

Isola dei Famosi, fuori il nome del prossimo eliminato

Appena terminata la puntata in diretta dell’Isola dei Famosi, si è saputo chi è finito in nomination e quindi da questi naufraghi è stato rivelato il nome del prossimo eliminato. Ovviamente stiamo parlando di sondaggi, quindi di previsioni del pubblico, poi sarà il televoto ufficiale a fare la voce grossa e capiremo se queste anticipazioni siano rispettate o meno.

Stando al sondaggio riportato dal sito Biccy, sarebbe da ritenersi praticamente salvo Samuel Peron col suo 41,67% dei voti. Poi Artur Dainese lo seguirebbe col 33,33% e infine troveremmo Rosanna Lodi col 25% delle preferenze. E proprio quest’ultima potrebbe dire addio all’Isola e fare rientro anzitempo in Italia per ritornare alla vita quotidiana.

Non resta che aspettare la prossima puntata in diretta dell’Isola dei Famosi per capire chi sarà mandato via. Ma Rosanna sembrerebbe essere molto a rischio rispetto agli altri.