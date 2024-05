Il prossimo appuntamento con l’Isola dei Famosi è per lunedì 12 maggio ma a quanto si dice in giro non solo questa edizione del reality avrà vita breve – la finale dovrebbe andare in onda il 28 maggio – ma subirà anche un cambio di palinsesto. Non più il lunedì sera ma la domenica, sempre su Canale 5. Era nell’aria già da un po’ di tempo, ma la decisione presa da Mediaset è stata senza ombra di dubbio estrema.

Il cambio dovrebbe avvenire a partire da domenica 19 maggio, secondo quanto rivelato da Davide Maggio. Questo, dunque, significa che dopo la diretta di lunedì 12, Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese torneranno in studio per raccontare e commentare le avventure dei naufraghi nel giorno di festa della settimana. Ma a proposito di naufraghi è arrivato un annuncio ufficiale.

Isola dei Famosi, arriva l’annuncio ufficiale

Nonostante, come detto, la finale si stia avvicinando, infatti, ci saranno dei nuovi sbarchi in Honduras. Dopo il rifiuto, secondo Gabriele Parpiglia, di Jey Lillo e di Giorgia Crivello, che avrebbero rifiutato la proposta di partire per Cayo Cochinos, Tv Blog ha rivelato che il comico Dario Cassini e altre due donne hanno accettato di far parte del cast.

“L’Isola dei Famosi quindi corre i ripari nel modo più tradizionale possibile, ingaggiando altri concorrenti che entreranno in gioco nelle prossime puntate. Siamo in grado di anticiparvene uno che verrà innestato nel cast del popolare reality show nella puntata di lunedì 6 maggio 2024. Si tratta dell’attore comico Dario Cassini”.

LA FOTOGALLERY DEL GIORNO 30https://t.co/TjInASCZgb — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 8, 2024

Ma come sappiamo bene lunedì scorso non c’è stato alcun nuovo arrivo nel gruppo di naufraghi. Ma l’ingresso delle new entry di questa Isola dei Famosi è solo stato rimandato alla prossima settimana, come rende noto la produzione.“Tante emozioni con i concorrenti, ma a L’Isola dei Famosi ci saranno anche delle novità. Lunedì infatti entreranno in gioco dei nuovi naufraghi che si uniranno al gruppo“, l’annuncio ufficiale nel nuovo spot del reality. Chi arriverà insieme a Dario Cassini?