All’Isola dei Famosi c’è Selen, che è una delle concorrenti top e di lei ne ha parlato Dario Maltese nel corso dell’intervista rilasciata al sito Fanpage. Infatti, nonostante da pochi giorni sia iniziato il reality show, le idee sembrano essere già maggiormente chiare per il nuovo opinionista del reality show, che affianca Vladimir Luxuria e che ha al suo fianco Sonia Bruganelli.

Infatti, parlando dell’Isola dei Famosi, Selen è uno dei nomi più rilevanti del programma di Canale 5. Dario Maltese è stato abbastanza chiaro nella sua spiegazione, infatti ha nominato alcuni naufraghi che sicuramente stanno già facendo bene. Mentre c’è una di loro che ormai dovrebbe lasciare anzitempo l’Honduras.

Isola dei Famosi, la concorrente che potrebbe andare via: parla Dario Maltese

Parlandone con Fanpage, l’opinionista dell’Isola dei Famosi si è soffermato sulla concorrente che potrebbe andare via. Ma Dario Maltese ha anche affermato che uno dei naufraghi che gli è subito piaciuto è indubbiamente Joe Bastianich perché è ritenuto creativo e dinamico. Giudizio positivo anche nei riguardi di Artur Dainese, considerato forte, divisivo e competitivo.

Riferendosi ai concorrenti meno famosi, Maltese ha detto che Pietro sembrerebbe essere fuori contesto, ma in generale li ha trovati intelligenti e preparati. Mentre chi dovrebbe andarsene è Selen, ovvero Luce Caponegro, che la vede più in difficoltà. E alla fine ha anche svelato il nome di colei che, stando alla sua opinione, potrebbe invece vincere il programma.

Dario Maltese, giornalista del TG5 che come Cesara Buonamici al GF si è trasformato in opinionista di reality, ha ammesso che vede Greta Zuccarello come possibile vincitrice dell’Isola.