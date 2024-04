L’Isola dei Famosi si avvicina a grandi passi alla seconda puntata e proprio nella serata dell’11 aprile dovrebbe esserci un nuovo ingresso. L’arrivo di questo famoso in Honduras sembrerebbe confermato, visto che lui lo aveva fatto sapere giorni fa e inoltre le indiscrezioni sono sempre più frequenti. A fugare ogni dubbio ci penserà Vladimir Luxuria durante l’appuntamento.

Siamo ancora all’inizio dell’Isola dei Famosi, quindi tutto può cambiare repentinamente. Ci saranno delle eliminazioni in futuro, ma intanto i fari sono puntati sul nuovo ingresso. C’è già anche il suo nome e cognome che si sta diffondendo in rete e c’è grande curiosità per vederlo eventualmente all’opera. E chissà come reagiranno gli altri naufraghi a questa notizia.

Isola dei Famosi, nuovo ingresso: chi sta per arrivare in Honduras

Ci sono le prime anticipazioni sulla nuova puntata dell’Isola dei Famosi, che sarà registrata e non andrà in diretta. Il nuovo ingresso non sappiamo se avverrà subito ad apertura di trasmissione o successivamente. Intanto, possiamo dirvi chi dovrebbe sbarcare in Honduras. Si parlerà anche dei primi scontri, in particolare il litigio avuto da Pietro e Khady.

Ad approdare all’Isola dei Famosi dovrebbe essere l’attore Francesco Benigno. Quest’ultimo aveva scritto nei giorni scorsi: “Gli autori e la rete mi hanno stupito, mi hanno detto tu sei un personaggio e attore importante e amato e non vogliamo farti entrare all’Isola insieme agli altri. Ma ti faremo entrare alla seconda puntata già confermata di giovedì 11 aprile da solo, super coccolato”.

Non resta che attendere la serata dell’11 aprile per scoprire definitivamente la verità e capire se ci siano davvero possibilità di vedere l’attore di Mery per sempre tra i naufraghi dell’Isola.