Importante novità sull’Isola dei Famosi, a poche ore dalla nuova puntata. Si tratterà del secondo appuntamento stagionale con Vladimir Luxuria alla conduzione, ma sarà soprattutto Samuel Peron, salvo cambiamenti improvvisi, a ricevere una delle notizie più importanti. Quando ne verrà a conoscenza, non potrà che emozionarsi dato che è qualcosa di veramente interessante.

Ovviamente la certezza l’avremo solo quando l’Isola dei Famosi sarà in onda. Ricordiamo che la puntata non sarà in diretta, bensì registrata, perché nella stessa giornata è trasmessa anche la versione spagnola Supervivientes. Parlando di Samuel Peron, stando a quanto riferito dal sito Novella 2000, dovrebbe apprendere una news che gli cambierà il suo umore.

Isola dei Famosi, notizia importante per Samuel Peron

Quando ci sarà la trasmissione dell’Isola dei Famosi, Luxuria avrà il compito di rivolgersi soprattutto a Samuel Peron, per metterlo al corrente di questa decisione del pubblico. Per ora siamo nel campo dei sondaggi e delle indiscrezioni, ma nelle prossime ore potrebbe esserci l’ufficialità di questa notizia. Mentre altri naufraghi saranno sicuramente più preoccupati.

Parlando del sondaggio di Novella 2000 su coloro che dovranno essere salvati dal pubblico al televoto, Samuel Peron è in prima posizione con merito essendo il più votato con ben il 51% delle preferenze. Al secondo posto troviamo Joe Bastianich al 26%, mentre Artur Dainese ha raccolto il 12%. Si mette già male per Luce Caponegro, che non va oltre l’11% dei voti.

Staremo a vedere stasera se le previsioni saranno confermate oppure se ci sarà qualche clamoroso ribaltone, che potrebbe non prevedere Samuel in prima posizione.