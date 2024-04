Anche Pietro Fanelli si è ritirato dall’Isola dei Famosi. Il poeta entra dunque nel gruppo dei già tanti naufraghi che hanno scelto di abbandonare il reality show. Ma a differenza dei suoi predecessori, nel corso della nuova diretta ha avuto la possibilità di incontrare i compagni per rivelare i motivi della sua scelta. Intanto va ricordato che il naufrago ha deciso di lasciare dopo la missione che lo ha portato 3 giorni lontano dal resto del gruppo e il litigio.

A quel punto la produzione gli ha chiesto di restare in Honduras per avere un ultimo confronto in diretta con gli altri naufraghi e lunedì 29 aprile è successo. “Io mi stavo ammalando, ero in un posto incontaminato, impunito da Dio, ma c’erano dei confini, mi sentivo in una bara”, ha raccontato. “Non stavo bene, ero curioso, volevo cercare qualcosa, mi sentivo chiuso in una prigione. E non riuscivo più a sostenere questo disturbo mentale”.

Isola, perché Pietro Fanelli si è ritirato

“E quindi mi sfogavo, con rabbia, con dolore, ero torturato, è uscito il peggio di me. Per di più c’erano degli animali fastidiosissimi, grossi quasi quanto me, armati di videocamere che mi torturavano notte e giorno, come le mosche torturano le vacche. Ma io non sono una vacca e non morirò con le mosche addosso a torturarmi”, ha continuato Pietro che ha poi chiesto a Vladimir Luxuria di non essere interrotto.

“E poi gli ultimi giorni in solitudine, l’ultimo giorno, sentii una voce guardando il sole. Questa voce mi disse: ‘vedi la luce, fuggi’. E io sono fuggito. Il giorno stesso, dato che avevo un foglio, ho scritto un aforisma che per me è molto importante: la vita è un film, Dio è il regista. Però penso che in Occidente più che Dio il regista sia il diavolo. E ci tengo a un appello al popolo italiano: scappate dalle città, andate dov’è rimasta ancora poesia. Crescete i vostri figli in un modo sano. Fate sì che non vedano nelle vostre rughe la paura della morte e della vecchiaia. Fate sì che vedano nelle vostre rughe l’amore, l’amore nella vita”.

"Ha parlato il Messia" ✈️

La risposta di Vladimir alle parole di Pietro! #Isola pic.twitter.com/WtTSmGGOxY — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 29, 2024

"Ma te lo ha ordinato il medico di andare sull'#Isola?" 😆 pic.twitter.com/TiIuqmlT2i — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 29, 2024

Alla fine di questo lungo discorso che ha ‘gelato’ tutti, Vladimir Luxuria è riuscita a prendere la parola e scherzato: “Ha parlato il messia”. Tornata seria, gli ha detto di non averlo capito questo percorso che lui dice di aver fatto e Pietro si è difeso dicendo che lui ha fatto intrattenimento, quello per cui era pagato. “Ma te l’ha detto il medico di andare all’Isola dei famosi?”, ha risposto Luxuria tra gli applausi per poi salutarlo definitivamente.