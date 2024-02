Il pubblico di Uomini e Donne ha assistito al ritorno di Mario Cusitore. Il corteggiatore era stato eliminato da Ida Platano nelle scorse puntate: dopo l’ennesima segnalazione sul suo conto, la tronista ha sbottato e scelto di andare avanti senza di lui. Ma poi lui si è ripresentato per cercare di farsi perdonare, dicendosi pentito e pronto a mettersi nuovamente in gioco per dimostrarle quanto tiene a lei. In un primo momento, Ida ha detto categoricamente di non voler tornare sui suoi passi. Alla fine, però, ha svelato di volerci pensare.

Ma stando a quanto emerso dalle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, la parrucchiera di Brescia non è più andata a riprendere lo speaker radiofonico. E al momento non si segnala alcun ritorno ufficiale di Mario nel cast della trasmissione di Canale 5. Ida Platano ha scelto di andare avanti senza di lui, intenzionata a portare avanti il suo percorso con gli altri suoi pretendenti, Sergio e Pierpaolo.

UeD, Ida e Mario: il dettaglio notato dai fan

La tronista ha quindi ribadito la sua volontà di voler fare a meno della presenza di Mario nel suo parterre, delusa e amareggiata dal suo comportamento delle settimane precedenti, quando venne smascherato da alcune segnalazioni legate a frequentazioni con altre fuori dal programma.

Ma arriviamo al colpo di scena, una segnalazione sempre al blogger Lorenzo Pugnaloni da parte di una fan del programma che smentirebbe questa netta presa di posizione di Ida (condizionale d’obbligo perché, appunto, è solo una segnalazione). La fan in questione ha notato un dettaglio nelle nuove Storie Instagram di lei.

Nel dettaglio la tronista indossa un paio di orecchini che, secondo questa utente, sarebbero quelli che Mario le ha regalato un po’ di tempo fa. Un particolare, questo, che è bastato a far sorgere dubbi a chi crede che alla fine abbia deciso di perdonare Mario e di farlo tornare in studio. Nelle Storie si è mostrata anche particolarmente felice, ci sarà stata qualche esterna inedita in questi giorni?