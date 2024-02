Uomini e Donne, ancora un durissimo scontro tra Tina Cipollari e Beatriz. Già in passato le due protagoniste del dating show di Canale 5 avevano avuto un faccia a faccia. L’opinionista aveva criticato il comportamento della pretendente di Brando, considerata un po’ ‘costruita’, ‘non autentica’. Addirittura in un’occasione la giovane, attaccata da Tina, aveva lasciato lo studio in lacrime.

“Non mi piace – aveva detto Tina Cipollari riferendosi a Beatriz – vedendo questa esterna solitamente uno si emoziona, prova delle sensazioni, lei non me le dà proprio perché c’è sempre qualcosa che non mi arriva, e solitamente quando non mi arriva sono le cose fatte in maniera finta“. Sul suo conto, inoltre, è arrivata una segnalazione: “Sarebbe giusto se non tornassero questi programmi nel rispetto dell’intelligenza. Poi a quel punto qualche cervello si potrebbe recuperare” aveva scritto su UeD in un post FB.

La nuova lite tra Tina e Beatriz: il video

Brando dovrà prima o poi scegliere tra Beatriz e Raffaella. Ma intanto la prima continua a non convincere molti che si scagliano contro di lei con commenti tipo: “La corteggiatrice più antipatica e saccente della storia di uomini e donne !!!!! Poverino se la sceglie si farà veramente male”. Nella puntata di oggi, venerdì 16 febbraio, Brando ha incontrato Beatriz nel suo proprio camerino. Ma ad un certo è arrivata anche Tina…

Tina Cipollari si è rivolta al tronista: “Brando hai bisogno di qualcosa? Io ci sono, sono al camerino a fianco…”. Naturalmente a Beatriz non è piaciuto il comportamento dell’opinionista: “In questo momento io voglio parlare con lui… Tina impicciati un po’ meno, non è possibile”.

LA LITE TRA TINA E BEATRIZ NEI CORRIDOI DEGLI ELIOS 😭 #uominiedonne pic.twitter.com/q8oCXGO2Nb — trashtvstellare (@tvstellare) February 16, 2024

La discussione è proseguita anche in studio: “Hai presente i vecchi davanti al cantiere con le braccia conserte? Uguale, era lì, eri fuori dal tuo camerino!”. Tina Cipollari ha ribattuto: “Ero posizionata davanti al mio camerino”. Sul comportamento dell’opinionista il pubblico è appaso diviso, c’è chi sta dalla sua parte, ma anche chi reputa che a volte esageri. In ogni caso Beatriz e Tina hanno avuto anche un duro scontro davanti ai camerini e la ragazza è esplosa: “Oh! So’ stufa di te, lo capisci?”. Anche Brando, però, è apparso infastidito da Beatriz: “Tu vai via io ti sto parlando!”. E voi, da che parte state?

