Bufera su Tina Cipollari dopo che nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne una protagonista ha lasciato lo studio in lacrime. Durissimi i commenti nei confronti dell’opinionista. “Tina la devono frenare un po’ con quel linguaggio offensivo che ha. Mi meraviglio di Maria che non lo fa’. Oggi è stata disgustosa, aggredire una ragazza che ha l’età dei suoi figli, prendete provvedimenti perché non si può vedere queste scene aggressive”. Commenti pesanti come quello che segue.

“Tina ha completamente esagerato. E sta storia che ha 20 anni non puoi aver subito traumi è una delle cose piu tossiche e diseducative dette in tv. A 23 anni giulia cecchettin ha subito un ragazzo violento e possessivo e sappiamo com’è andata. Ma che ne sa Tina di cosa ha passato lei? Qui non è questione di preferenze, è questa tossicità da “boomer vissuto” che fa la paternale ai giovani senza capirne la psicologia”.





Uomini e Donne, Beatriz lascia lo studio per colpa di Tina Cipollari

La protagonista è Beatriz, corteggiatrice di Brando. Scrive Blasting news come: “Nel corso dell’appuntamento con il talk show trasmesso questo martedì pomeriggio su Canale 5, l’opinionista si è scagliata contro la giovane pretendente di Brando, scatenando la sua reazione contrariata. Beatriz ha così abbandonato lo studio in preda ad una crisi di pianto e si è rifugiata dietro le quinte dello show”.

“Un modo di fare che non è passato inosservato e molti fan social ritengono che la ragazza abbia dimostrato di essere infantile e tutto studiato”. Tantissimi i commenti piovuti con una parte del pubblico che, come detto, non difende Beatriz. “Sembra una bambina di sei anni è mezzo, cosa non si fa per un po’ di visibilità”, ha scritto un utente sui social.

“Mamma che reazione da bambina viziata, direi tutto finto e studiato”. E ancora: “Tutta scena. Lei avrà sicuramente un atteggiamento infantile, ma va detto che Tina quando prende di mira qualcuno diventa pesante. Questo trono non si regge più, fatelo scegliere al più presto e a casa tutti”.