Indiscrezione bomba sulla cantante ex Amici. Stiamo parlando di Angelina Mango che ha partecipato alla scorsa edizione del talent show di Maria De Filippi classificandosi al secondo posto, ma trionfando nella categoria Canto. In breve tempo è riuscita a conquistare pubblico e critica con diversi successi come il recente “Che t’o dico a fa’” che ha raggiunto il disco di platino.

Tante le soddisfazioni per lei. Il 12 ottobre 2023 è iniziato da Napoli il “Voglia di vivere Tour” che ha registrato il tutto esaurito nei principali club della penisola. Durante il tour è stato pubblicato il singolo Fila indiana, inedito presente nella colonna sonora della seconda puntata della serie televisiva Noi siamo leggenda. Ma cosa succede nella sua vita privata? Andiamo a scoprirlo con l’ultimo gossip.

Angelina Mango è diventata single? Arriva la segnalazione

Da diverso tempo Angelina Mango sta con Antonio Cirigliano. I due condividono la passione per la musica e trascorrono molto tempo insieme. Lui, 24 anni, è infatti un musicista, per la precisione un chitarrista e ha accompagnato Angelina sin dall’inizio della sua carriera musicale.

Adesso, però, sembra che la situazione sia cambiata. Almeno stando a quanto rivelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano. L’influencer ha infatti ricevuto una segnalazione che non lascia presagire nulla di buono sul rapporto tra Angelina e Antonio. L’accusa a quest’ultimo è di essere poco fedele. Sarà vero?

“È da tempo che aggiunge (su Threads, ndr) femmine e sembra che sia andato anche in un club degli adulti perché un suo amico ha quel locale. Oltretutto hanno riferito che durante il tour lui guardava insistentemente delle ragazze”. “Invece di mettere Angelina ha aggiunto queste ragazze” fa eco un’altra utente. E Deianira commenta: “Ma infatti pare che si siano lasciati. E comunque penso che come lo scrivete a me scrivete anche a lei di queste cose”.

