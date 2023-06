Angelina Mango, è successo nelle ultime ore. Un nome che ha decisamente segnato l’edizione di Amici 22 giunta al termine da non molto. La cantante di spiccato talento prosegue nella sua scalata verso il successo e non fa che rendere partecipi i fan dei suoi traguardi. Sfera professionale e privata che spesso battono allo stesso ritmo: la luce dei riflettori ha illuminato un momento decisamente commovente per la Mango nel corso dell’instore a Eboli. Ecco cosa è successo sotto gli occhi di tutti i presenti.

Angelina Mango incontra una delle persone più importanti della sua vita. A Eboli la giovane cantante è stata acclamata da un pubblico numerosissimo e proprio tra la folla poi è spiccata ‘lei’: una persona che ha permesso ad Angelina di non abbandonare mai il suo sogno e di puntare al meglio. L’affetto e il sostegno del pubblico italiano sono la prova che Angelina ha saputo trarre giovamento dagli insegnamenti: ecco dunque la sorpresa.

Leggi anche: “Io non c’entro niente”. Imbarazzo per Isobel: cosa è successo dietro le quinte di Amici Full Out





Angelina Mango incontra una delle persone più importanti della sua vita: il video fa il giro del web

Una sorpresa, un momento significativo che Angelina Mango difficilmente potrà dimenticare. Infatti proprio nel corso dell’instore a Eboli la cantante ha ricevuto la splendida sorpresa di poter riabbracciare la sua maestra. Il video non poteva che diventare emblematico: la cantante con occhi lucidi e colma di stupore ha abbracciato forte chi le ha permesso di credere nei suoi sogni, fino a portarli al reale compimento. Infatti i brani di Angelina sono tra i più ascoltati delle ultime settimane: il Disco d’oro e molti altri riconoscimenti non potevano che coronare il sogno.

Per i giovani allievi da poco usciti dalla scuola di Maria De Filippi è arrivato il tempo di raccogliere il frutto di sacrifici, impegno e passione: come non poter essere riconoscenti ai professionisti che hanno permesso che tutto questo si concretizzasse? Lo sa bene anche Mattia Zenzola che come Angelina ha avuto modo di riabbracciare la prima maestra di ballo.

E a proposito di Angelina Mango, come procedono le vicende in merito alla forte amicizia con un altro allievo della scuola? Ovviamente stiamo parlando di Wax: i due compagni di classe hanno da subito esplicitato il loro reciproco affetto. Peccato però che l’amicizia non si sia trasfromata in amore: nonostante i due allievi abbiano più volte posto chiarezza in merito alla questione, i fan nel loro cuore non smettono di sognare a occhi aperti. “Ma quanto sono belli”, “Già in casetta erano belli”, hanno scritto in occasione della reunion dopo Amici 22.