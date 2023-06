Imbarazzo dietro le quinte di Amici 22 Full Out per Isobel Kinnear. La ballerina australiana, “promossa” conduttrice accanto a Nicolò Devitiis sul palco di Rock in Roma, era dietro le quinte in quel momento ma ha sentito tutto. E la sua reazione è stata ripresa dalle telecamere. Ma andiamo con ordine. Martedì 20 giugno 2023 è andato in onda un bellissimo spettacolo in prima serata su Italia 1: tutti gli ex allievi della scuola al loro posto, sui banchi con il loro nome. Quindi le esibizioni di tutti davanti a una folla incredibile.

Ma non solo musica e danza, anche tante risate e divertimento. E un momento di imbarazzo quando alcuni degli ex protagonisti di Amici 22 si sono riuniti intorno a un tavolo al centro del palco del Full Out e iniziato a rispondere a delle domande che si trovavano nascoste sotto ad alcuni piatti decorati con fiori colorati. A un certo punto è arrivato il turno di Cricca.

Isobel Kinnear, imbarazzo ad Amici Full Out

Questa la domanda che il cantante ha trovato sotto il proprio piatto: “Ti sei innamorato durante la permanenza nella scuola di Amici? Di chi?”. Sulle prime Cricca ha tentato di sviare la risposta ovvia, perché tutti sanno della sua relazione passata con Isobel, ma dalla platea non hanno voluto sentire ragioni. E anche Nicolò Devitiis ha insistito.

Alla fine Cricca ha dovuto cedere e ha confessato di essere stato ed essere tutt’ora innamorato di Isobel Kinnear. Si è subito scatenato in delirio, mentre la ballerina australiana e conduttrice dell’evento veniva inquadrata dalle telecamere nel backstage di Amici Full Out.

"Ti sei mai innamorato in casetta?" Ecco la risposta di Cricca #AmiciFullOut #Amici22 pic.twitter.com/LIj7Rzw7Nn — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) June 20, 2023

Era dietro le quinte ma ha sentito eccome e così, dopo aver assistito alla confessione di Cricca, si è portata le mani sul viso per coprire le guance rosse dall’imbarazzo. “Io non c’entro niente, perché mi mettete sempre in mezzo”, ha detto. Per la cronaca proprio pochi giorni fa i due sono stati avvistati mano nella mano per le strade di Roma. Un altro motivo, insomma, per cui i fan sperano tanto in un ritorno di fiamma.