Un’incredibile notizia è uscita fuori su Isobel Kinnear, la ballerina dell’ultima edizione di Amici che tanto si è messa in vista non solo nel talent show di Maria De Filippi ma anche una volta finito lo stesso. Nei giorni scorsi è già stata grande protagonista del concerto dedicato proprio agli allievi della trasmissione e proprio nei prossimi giorni sarà mandato in onda su Italia 1. La presentatrice è stata lei, in compagnia del conduttore Nicolò De Vitiis.

Ma adesso c’è molto di più nel futuro di Isobel Kinnear. L’ex concorrente di Amici è pronta al definitivo salto di qualità, anche perché sostituirebbe uno dei volti più noti della televisione italiana. Per lei sarebbe davvero il coronamento di un sogno e, stando alle ultime voci, questa possibilità sarebbe tutt’altro che remota. Ovviamente serviranno notizie più concrete per confermare tutto, ma intanto andiamo a vedere cosa è stato riferito sulla bellissima ballerina.

Isobel Kinnear di Amici, che splendida notizia

Secondo le ultime indiscrezioni su Isobel Kinnear di Amici 22, la ragazza sarebbe la candidata numero uno a prendere il posto di una conduttrice che è stata esclusa nelle scorse ore dalla presentazione di un programma Mediaset. C’è intenzione di fare un cambiamento e gli occhi dei vertici del Biscione sarebbero finiti proprio sulla ballerina, che ha già dimostrato di avere le competenze giuste per immergersi anche in questa avventura.

Stando ad alcune notizie venute fuori in rete, Isobel potrebbe essere la nuova conduttrice di Tu sì que vales su Italia 1, in sostituzione di Belen Rodriguez. A proposito di quest’ultima, l’annuncio sull’addio è stato fatto dal sito Dagospia: “L’argentina ha deciso di lasciare lo show del sabato sera di Canale 5 e non è stata riconfermata a Le Iene. In pole position Veronica Gentili”. Mentre nell’altro programma, dove c’è anche Maria De Filippi tra le protagoniste, potrebbe arrivare l’australiana.

Occhio al nome di Isobel per la sostituzione di Belen a #tusiquevales



Fresca di #Amici22, ha dimostrato di essere la più spigliata per questo tipo di carriera, con la sua solarità e simpatia ha conquistato tutti.



Martedì la vedremo all'opera su su Italia 1. #ascoltitv pic.twitter.com/hUhSR45tht — Boomerissima ⛱️ (@Boomerissima) June 16, 2023

A fornire questa ipotesi è stato l’account Boomerissima su Twitter: “Occhio al nome di Isobel per la sostituzione di Belen a Tu sì que vales. Fresca di Amici, ha dimostrato di essere la più spigliata per questo tipo di carriera, con la sua solarità e simpatia ha conquistato tutti”.