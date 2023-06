Isobel di Amici 22, c’è la foto. E tutto il popolo dei social ora parla di questo. Che è un grosso scoop per i fan del programma che ha visto la ballerina australiana arrivare a un passo dalla vittoria. Arrivata in finale insieme a Mattia Zenzola, che poi ha vinto, Wax e Angelina Mango, la bionda danzatrice ha subito conquistato tutta la scuola e tutto il pubblico. Bella, brava, simpatica: ce le ha tutte anche per sfondare nel mondo dello spettacolo oltre che in quello della danza.

Ha ricevuto diverse proposte di lavoro nell’ultima puntata di Amici 22 ed è anche diventata conduttrice del format Amici Full Our. L’attesissimo evento con gli ex allievi della scuola tutti riuniti per la gioia dei fan in programma al Rock In Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle. Ma torniamo allo scoop. Mai come quest’anno si sono formate coppie nel talent show di Maria De Filippi: qualcuna è scoppiata ma a quanto pare non tutte.

Isobel “mano nella mano” con lui: foto

E all’interno della casetta di Amici 22 è sbocciato l’amore anche per Isobel. Per poco però perché la relazione con Cricca non è durata molto. Ad un tratto ballerina e cantante hanno annunciato la separazione, pur rimanendo in ottimi rapporti. Ma lui, ex allievo di Lorella Cuccarini, ha più volte fatto intendere di provare ancora un sentimento per Isobel.

“È durata poco tra noi perché un po’ la situazione, un po’ il contesto che comunque non ci consentiva di trovare la giusta soluzione per vivere al meglio la relazione – le sue parole in un’intervista – Per il semplice fatto che dovevamo essere concentrati su altro. Io in realtà spero di poter riprovare. Provo ancora un sentimento molto forte per Isobel. La stimo molto, poi al cuore non si comanda. O mi passerà o ci riprovo. Spero di avere modo di riprovarci. Lei ha detto no dentro la scuola, spero che non sia un no anche fuori”.

Ecco, forse è arrivato il momento di riprovarci. La foto che anticipavamo in apertura ha già riacceso le speranze dei fan, che non hanno mai smesso di supportare e sostenere questa coppia. Nel dettaglio Isobel e Cricca infatti sono stati beccati insieme mentre passeggiavano mano nella mano e la voce del ritorno di fiamma ha iniziato a riecheggiare ovunque. Si deve però aspettare un commento da parte dei due ex allievi di Amici 22, che non hanno ancora né confermato né smentito.