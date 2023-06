Maddalena Svevi è uscita da Amici 22 a un passo dalla finale ma non si è mai smesso di parlare di lei, soprattutto per il gossip. Dopo il flirt con il vincitore del talent, Mattia Zenzola, nella scuola la ballerina si era avvicinata anche a Samuel Segreto e Paki anche se non è finita bene. Molti hanno però pensato che dopo la fine del programma tra lei e il vincitore potesse esserci un ritorno di fiamma. “Quando sono uscita dal talent non era proprio un bel periodo tra di noi perché ci eravamo detti delle determinate cose”, ha detto a SuperGuidaTV a pochi giorni dal trionfo del suo ex fidanzato.

“Dopo la sua vittoria gli ho scritto un messaggio, mi sono complimentata con lui. Mattia si merita questa vittoria dopo il suo percorso durato ben due anni e soprattutto dopo l’infortunio. Sono molto felice per lui, gli voglio un mondo di bene. Non mi ha ancora risposto, probabilmente sarà ancora preso dai tanti messaggi che gli sono arrivati. Sicuramente ci risentiremo, io comunque non voglio mai perdere i rapporti, per me lui può essere un grande amico sicuramente”.

Maddalena Svevi “beccata a baciare il professionista di Amici”

Ormai è passato un po’ di tempo da queste dichiarazioni e gli ultimi rumor vogliono Mattia Zenzola legato a Benedetta Vari, altra ex allieva di Amici 22. E Maddalena Svevi? Adesso la ballerina è stata beccata a baciare un professionista del talent show. Non ci sono foto ma una segnalazione arrivata alla pagina Very Inutil People dà per certo lo scoop.

“Maddalena e Sebastian si baciavano al Sanctuary davanti a tutti. Fonte certa al 100% era lì una mia amica!”, ha scritto una utente a Very Inutil People. Sebastian è Sebastian Melo Taveira, ex allievo e oggi professionista di Amici. C’è del tenero? Non sono arrivate né conferme né smentite a riguardo ma qualche settimana fa lui era stato accostato, sempre dal gossip, a Giulia Stabile.

La ballerina aveva mostrato ai fan di Instagram il suo “day off” al mare a tra i compagni del corpo di ballo del Serale di Amici c’era anche Sebastian. Ed è stata proprio una clip in cui entrambi sorridono complici e Giulia Stabile è ripresa sulle spalle di lui a destare sospetti. Molti hanno cominciato a insinuare che potesse esserci un flirt in corso ma ora Sebastian sarebbe stato pizzicato con Maddalena Svevi…