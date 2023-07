Momento indimenticabile per Angelina Mango, infatti l’ex Amici ha ricevuto una bellissima notizia con tanto di foto che ha confermato tutto. A pubblicarla su Instagram è stata la stessa cantante, che ha subito ringraziato coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di un traguardo così ambizioso. E ora il suo nome è praticamente sulla bocca di tutti e non soltanto dei suoi fan, o comunque dei telespettatori del programma di Maria De Filippi.

E questa per Angelina Mango non è stata l’unica bellissima notizia dell’ultimo periodo. Ad inizio luglio Tiziano Ferro ha cantato con lei, ospitandola nel suo concerto a Messina. I due artisti hanno duettato con Indietro e Ci pensiamo domani incantando il numeroso pubblico accorso. Il cantante ha poi espresso tutta la sua gioia per quanto successo: “Grazie Sicilia mia, cosa ho fatto perché mi volessi così bene? Non lo voglio sapere, mi fido e basta. Sei rimedio. Sei tosta. Sei vera. A presto amici miei”.

Angelina Mango, bellissima notizia per l’ex Amici: “Un grande onore”

Messe nel suo cuore le soddisfazioni legate al duetto con Tiziano Ferro e alla conquista del disco di platino, Angelina Mango è esplosa di gioia quando si è accorta di un’altra bellissima notizia. Per lei è un vero e proprio sogno, ma ad occhi aperti, perché tutto ciò che sta vedendo è realtà e non immaginazione. L’artista è finita in un luogo suggestivo, quindi le è bastato vedere quell’istantanea per essere travolta dalle emozioni.

Il viso di Angelina è finito addirittura negli Stati Uniti d’America, sui grattacieli di Times Square a New York. Merito di lei e di Spotify, che l’ha selezionata come ambassador Spotify Equal per l’Italia. Lei ha commentato così l’avvenimento: “Ma è un fotomontaggio, sicuro. Grazie Spotify, è un onore“. E proprio il servizio di riproduzione digitale di musica, podcast e video ha scritto sui social: “Ma quanto sta bene Angelina Mango a Times Square? La nostra ambassador fa innamorare tutta New York”.

Tra coloro che si sono congratulate con Angelina Mango anche Giulia Stabile, Giovanni Caccamo e Alessio Cavaliere. Ma sono stati innumerevoli i messaggi dei suoi fan, che sono impazziti di gioia per questa visione straordinaria.